Mea Culpa: thrillerfilm met Kelly Rowland verschijnt bij Netflix

Kelly Rowland is te zien in een nieuwe thriller die volgende maand bij Netflix verschijnt. Het is de eerste keer dat de zangeres die ooit doorbrak met Destiny's Child een echte hoofdrol speelt in een film. Ze acteert in Mea Culpa samen met Trevante Rhodes, die bekend is van Moonlight en Bird Box. Rowland speelt een advocate met een moeizaam huwelijk die een aantrekkelijke kunstenaar verdedigt, nadat deze wordt beschuldigd van de moord op zijn vriendin. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze dat iedereen wel ergens schuldig aan is. Bijrollen zijn er voor onder meer Sean Sagar (The Gentlemen), Nick Sagar (The Princess Switch) en RonReaco Lee (Nappily Ever After). Rowland is ook als producent bij de film betrokken, die geregisseerd werd door Tyler Perry.