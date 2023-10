Maud & Babs: trailer en datum voor tweede seizoen van NPO-serie

Rifka Lodeizen (Judas) en Loes Luca (Oogappels) zijn vanaf volgende maand op televisie te zien in het tweede seizoen van Maud & Babs. In het drama probeert Maud (Lodeizen) als mantelzorger haar dementerende moeder Babs (Luca) te ondersteunen. In het tweede seizoen besluit ze om haar moeder achter in de tuin in een mantelzorgwoning te laten verblijven, iets dat de relaties binnen haar familie (Peter Paul Muller speelt haar man) op scherp zet. Ook moet het ouderlijk huis verkocht worden om de toenemende zorg te kunnen bekostigen en daar is vooral Mauds zus Juliette (Georgina Verbaan) het niet mee eens. Het scenario van de reeks werd geschreven door Patty Stenger (Vintage) en de regie was in handen van Norbert ter Hall (Bestseller Boy). Het eerste seizoen van de serie is momenteel terug te kijken op NPO Plus.