Masters of the Air: opvolger van Band of Brothers en The Pacific start in januari

Momenteel worden Band of Brothers en The Pacific volop bekeken op Netflix en ook de opvolger van deze twee series heeft inmiddels een premièredatum. Masters of the Air verschijnt echter niet op Netflix en zelfs niet bij HBO – waar de eerdere series destijds debuteerden – maar bij Apple TV+. Het oorlogsdrama wordt net als Band of Brothers en The Pacific geproduceerd door Tom Hanks, Steven Spielberg en Gary Goetzman. Het verhaal volgt de piloten van de 100th Bomb Group, die missies uitvoeren boven door nazi’s bezette gebieden. Rollen zijn er voor onder meer Austin Butler (Elvis), Callum Turner (The Capture), Barry Keoghan (Top Boy) en Ncuti Gatwa (Sex Education). De reeks is gebaseerd op het gelijknamige boek van Donald L. Miller, dat door John Orloff (Band of Brothers) voor televisie werd bewerkt.