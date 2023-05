Master of None S2 van Netflix heeft trailer • Nieuws • 06-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix maakte een tweede seizoen van Master of None. Bekijk Aziz Ansari in de trailer.

Aan het einde van het eerste seizoen was te zien hoe Dev (Ansari) vertrok richting Italië, waar het tweede seizoen zich straks gedeeltelijk af zal spelen. Eenmaal terug in New York besluit hij vervolgens om persoonlijke uitdagingen niet uit de weg te gaan, een nieuwe carrièrekans te benutten en een ingewikkelde relatie op te bouwen met iemand die veel voor hem betekent. Master of None werd door Ansari bedacht in samenwerking met Alan Yang. Yang schreef eerder voor Parks and Recreation, waar Ansari in acteerde. Het eerste seizoen van het door henzelf bedachte Master of None leverde het tweetal vervolgens een Emmy op voor hun schrijfwerk. Het tweede seizoen van de serie heeft wederom bijrollen voor onder andere Noël Wells, Eric Wareheim, Kelvin Yu en Lena Waithe.

De tweede reeks van Master of None bestaat opnieuw uit tien afleveringen. Op vrijdag 12 mei debuteren ze allemaal op Netflix. Bekijk hieronder de nog dialoogloze trailer.