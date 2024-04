Maryland: serie van en met Suranne Jones start in mei bij de NPO

De Britse dramaserie Maryland gaat volgende maand van start bij de NPO: vanaf vrijdag 24 mei zie je wekelijks een aflevering op NPO 2 en NPO Start. De hoofdrollen worden gespeeld door Suranne Jones (Scott & Bailey, Vigil) en Eve Best (House of the Dragon). Maryland draait om de uit elkaar gegroeide zussen Becca (Jones) en Rosaline (Best), die door een familietragedie weer herenigen. Na de plotse dood van hun moeder Mary reizen ze af naar het aan de Ierse kust gelegen Isle of Man om daar haar lichaam te identificeren. Eenmaal aangekomen ontdekken ze dat hun moeder een dubbelleven leidde met iemand anders dan hun vader (George Costigan, ook met Jones te zien in Scott & Bailey en Gentleman Jack). Jones bedacht Maryland samen met Anne-Marie O'Connor (Hullraisers), die vervolgens het scenario voor haar rekening nam.