Maryland S01: dramatisch topje van de ijsberg

Twee zussen die elkaar uit het oog hebben verloren (mooie rollen van Suranne Jones en Eve Best) groeien weer naar elkaar toe na de mysterieuze dood van hun moeder.

Actrices Suranne Jones (Scott & Bailey) en Eve Best (House of the Dragon) spelen in Maryland de zussen Becca en Rosaline. Ze spreken elkaar niet zo vaak meer als vroeger. Daar komt evenwel verandering in als hun moeder Mary (Judy Clifton) dood wordt aangetroffen op een strand van het eiland Man. De zussen worden door de lokale lijkschouwer gevraagd om hun moeder te identificeren. Becca vraagt of hun vader Richard (George Costigan) en Mary’s echtgenoot ook meegaat – maar hij is te getraumatiseerd. Dus nemen Becca en Rosaline het vliegtuig. Eenmaal op Man ontdekken ze een aantal familiegeheimen; zo blijkt Mary al jaren los van Richard een parallel leven te leiden.

Fijn aan Maryland is dat er een bijzondere dynamiek ontstaat tussen Jones en Best. Aan de ene kant vertolken ze personages die elkaar niet kunnen uitstaan en uit elkaar zijn gegroeid; aan de andere kant lijkt de verbroken band tussen de twee zich gaandeweg te herstellen. Ook boeiend is dat de Britse actrices sterren zijn in het etaleren van een suggestieve blik: in hun close-ups kan je als kijker aflezen dat ze iets te verbergen hebben, en dat je slechts naar het topje van de ijsberg zit te kijken. Die hele voorgeschiedenis ontvouwt zich in drie afleveringen, waarin de boeman zich ook op een gegeven moment aftekent.

Maar Maryland is geen whodunit, maar een drama dat draait om intermenselijke relaties. En ook vooral, getuige Mary’s keuzes, om ondanks obstakels een poging te doen om het leven te leiden dat je ook daadwerkelijk wil leiden. Dat klinkt mysterieus en dat is Maryland ook bij vlagen. Niet per se omdat de makers de kijker op het verkeerde been willen zetten, maar misschien vooral omdat echte mensenlevens zich soms niet laten vatten in keurige hokjes.