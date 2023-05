Marvel’s Inhumans onthult eerste teaser • Nieuws • 06-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

ABC heeft een eerste teaser voor Inhumans vrijgegeven, waarin een voice-over van Iwan Rheon (Ramsay in Game of Thrones) te horen is.

De genetisch gemanipuleerde supermensen uit de stripboeken van Marvel waren al even te zien in Agents of SHIELD, maar krijgen nu een eigen serie, die overigens volledig losstaat van hun eerdere tv-incarnatie. De hoofdrol wordt gespeeld door Anson Mount, die eerder de westernserie Hell on Wheels op AMC mocht dragen. Hij geeft gestalte aan Black Bolt, de koning van de Inhumans, terwijl Rheon te zien is als zijn verraderlijke broer Maximus. Andere rollen zijn er voor Serinda Swan, Ken Leung, Eme Ikwuakor, Mike Moh, Isabelle Cornish, Sonya Balmores en Ellen Woglom. ABC wil straks groots uitpakken met de serie; de eerste afleveringen, geregisseerd door de Nederlandse Roel Reiné , verschijnen ook op grote IMAX-schermen in de bioscoop.

De bioscooppremière van Inhumans vindt plaats op 1 september. De tv-première vindt plaats in de herfst. Scott Buck (Dexter, Iron Fist ) wordt de showrunner van de serie.