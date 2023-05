Mark Ruffalo krijgt miniserie op HBO • Nieuws • 21-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Mark Ruffalo krijgt de hoofdrol in de nieuwe miniserie I Know This Much is True op HBO.

De boekverfilming is afkomstig van Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) en wordt omschreven als een episch familiedrama over de Amerikaanse identiteit. Het verhaal draait om de levens van de tweelingbroers Dominick en Thomas Birdsey, gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. Ruffalo geeft gestalte aan beide broers, een beetje zoals James Franco momenteel ook een dubbelrol speelt op HBO in The Deuce . De acteur treedt tevens aan als producent, aangezien hij al twee jaar lang met Wally Lamb (de schrijver van het boek) werkte aan het project. HBO ziet I Know This Much is True als een opvolger van eerdere miniseries als True Detective (dat uiteindelijk veranderde in een anthologie ) en Big Little Lies (dat onlangs nog een heleboel Emmy’s wist te winnen).

Ruffalo produceerde eerder de film The Normal Heart (waarin hij ook acteerde) voor HBO. Vanaf komende donderdag is hij in de bioscoop te zien in de Marvel-film Thor: Ragnarok.