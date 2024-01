Man on the Run: studie van immorele geldwolven Netflix , Documentaire , Recensie • 05-01-2024 • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Documentairemaker Cassius Michael Kim laat zien hoe een Maleisisch financieel schandaal gekoppeld kan worden aan een keur aan zaken, waaronder de productie van Hollywoodfilm The Wolf of Wall Street.

Hoe ironisch: de film The Wolf of Wall Street (2013), over een notoire fraudeur, werd deels gefinancierd met geld dat afkomstig was uit een met zwendelpraktijken opgezet fonds. Dat fonds heette 1Malaysia Development Berhad (1MDB), en onder meer de Maleisische minister-president Najib Razak en zakenman Jho Low zaten regelmatig met hun tengels in deze hoogst illegale koektrommel. Filmmaker Cassius Michael Kim neemt in Man on the Run met veel geduld de tijd om dit schandaal, waar een keur aan politici, beroemdheden en landen bij betrokken was, uit te leggen. Want eens te meer blijkt de duivel in de details te zitten.

Je kan overduidelijk zien dat Kim zijn best heeft gedaan om in archieven, en vooral via interviews, de onderste steen boven te krijgen. Hoewel de documentaire voor de gemiddelde kijker waarschijnlijk tot de verbeelding zal spreken vanwege een reeks smeuïgheden. Zo is zakenman Low dol op beroemdheden, die hij met geld dat afkomstig is uit fraudezaken inhuurt om op zijn feestjes te verschijnen. Dus zien we hem tijdens een festiviteit acteur en filmproducent Leonardo DiCaprio omhelzen. Even later stelt een commentator dat Low destijds verliefd was op Britney Spears en dat de charlatan van jongs af aan geïnspireerd was door De graaf van Monte-Cristo.

Overigens niet door het boek (1844) maar door de film, geestig genoeg. Niettemin draait dat verhaal onder meer om een man die ‘zichzelf heruitvindt’ en grote feesten geeft. Een man die ‘een mysterieuze kracht heeft over mensen’. Low ziet zichzelf ook als een megalomaan en gaat ver om zijn doelen te bewerkstelligen. Het is vooral fascinerend om te zien hoever de tentakels van 1MDB reiken. In een complexe en doeltreffende documentaire.