Mahershala Ali bevestigd voor True Detective S03

Volgens HBO heeft Mahershala Ali officieel getekend voor de hoofdrol in het derde seizoen van True Detective.

Opvallend genoeg is het derde seizoen zelf nog niet officieel door de zender aangekondigd. HBO is momenteel op zoek naar regisseurs en zal seizoen drie pas daarna het groene licht geven. Momenteel zouden er in ieder geval al vijf scripts van bedenker Nic Pizzolatto (die inmiddels hulp krijgt van David Milch ) op papier staan. HBO bevestigde ook dat geen van de voorgaande regisseurs terug zal keren voor de nieuwe reeks. Wat voor personage Ali precies zal gaan spelen is nog niet bekend. De acteur is na zijn Oscar voor de dramafilm Moonlight een erg gewild acteur geworden. Eerder was hij op televisie te zien als Remy Dalton in House of Cards en als Cottonmouth in Luke Cage , beide te bekijken op Netflix.