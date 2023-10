Maestro: trailer voor Netflix-film met Bradley Cooper en Carey Mulligan

Bradley Cooper geeft in zijn tweede film als regisseur gestalte aan Leonard Bernstein en Carey Mulligan is te zien als zijn vrouw Felicia Montealegre.

Na A Star Is Born regisseerde Bradley Cooper opnieuw een muzikaal drama: het biografische Maestro verschijnt 20 december op Netflix. Cooper geeft in de film gestalte aan componist en dirigent Leonard Bernstein, die onder meer bekend is van de muziek van West Side Story. Het verhaal bestrijkt meerdere decennia en richt zich vooral op de relatie tussen Bernstein en zijn geliefde Felicia Montealegre (Carey Mulligan uit Promising Young Woman). Verder zijn er bijrollen voor Maya Hawke (als zijn dochter Jamie) en Sarah Silverman (als zijn zus Shirley) en Matt Bomer (als zijn vriend en muzikant David Oppenheim). Cooper schreef het script samen met Josh Singer (Spotlight). Voordat Cooper voor de regie tekende werden Martin Scorsese en Steven Spielberg genoemd als mogelijke regisseurs, maar zij zijn nu betrokken als producenten.