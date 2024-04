Madres Paralelas: film van Pedro Almodóvar is in mei te zien bij de NPO

De film Madres Paralelas van regisseur Pedro Almodóvar is vrijdag 31 mei te zien op NPO 2. Het Spaanse drama draait om twee vrouwen, Janis (Penélope Cruz) en Ana (Milena Smit, bekend van haar hoofdrol in de serie The Snow Girl), die tegelijkertijd bevallen in hetzelfde ziekenhuis. Beiden zijn alleenstaand en ongepland zwanger. De wat oudere Janis is blij, maar de jonge Ana is bang en onzeker. De weinige woorden die de vrouwen wisselen, vormen de basis voor een band die hun levens later een zeer ingrijpende wending zal geven. Terwijl Janis het verleden van haar familie een gezicht probeert te geven, vecht Ana juist om los te komen van haar familie. Madres Paralelas markeert de achtste samenwerking tussen Almodóvar en Cruz. De Spaanse actrice werd voor haar rol in de film genomineerd voor een Oscar, nadat ze eerder een Oscarnominatie ontving voor het door Almodóvar geregisseerde Volver (2006). Ook bijrolspelers Rossy de Palma en Julieta Serrano werkten in het verleden al vaker met Almodóvar.