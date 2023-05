My Only Love Song: Koreaans historisch drama op Netflix • Netflix , Recensie • 11-06-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

My Only Love Song is een luchtige romantisch komedie in een historische setting.

Historische drama’s spreken tot onze verbeelding – zie Rome, The Tudors en Spartacus: Blood and Sand. In Azië zijn historische drama’s immens populair en wordt het publiek vaak in gemiddeld vijftig afleveringen meegezogen in de avonturen van helden uit vergeten tijdperken. My Only Love Song vloeit voort uit een samenwerking tussen het Koreaanse mediabedrijf FNC Add Culture en Netflix. De serie zou begin februari worden uitgezonden in China, maar wegens problemen met Chinese streamingsites en de onzekerheid van de uitzenddatum werd snel een contract met Netflix gesloten.

My Only Love Song wordt een 'fusion sageuk' genoemd. Een sageuk is een historisch Koreaans drama met complexe verhaallijnen vol liefde, verraad en bedrog en soms ook een lichte vorm van vechtkunst en zwaardvechten. Populaire thema’s omvatten vaak elementen uit Koreaanse folklore en mythologie, koningen en nationale helden. Een fusion sageuk is een volledig fictief drama dat alleen een historische achtergrond gebruikt om het verhaal te vertellen. Dit soort series bevat ook fantasy-elementen, zoals tijdreizen en bovennatuurlijke krachten.

My Only Love Song draait om de avonturen van Song Soo-jeong (Gong Seung-yeon), een topactrice met bijbehorende sterallures. Na een akkefietje op een historische filmset stapt ze met haar kostuum in een productiebusje en plotseling reist ze terug in de tijd naar de periode van de Joseon-dynastie (1392–1897). Hier ontmoet ze On-dal (Lee Jong-hyun), een sluwe, maar goedhartige man die alles doet om geld te verdienen, maar zich tegelijkertijd richt naar de zwakkeren in de samenleving.

De serie zit vol humoristische momenten die voortvloeien uit het feit dat Song Soo-jeong uit de moderne tijd komt en botst met de ‘ouderwetse’ On-dal. Maar zoals in de meeste romantische komedies brengen de karakterverschillen de personages juist dichter bij elkaar.

My Only Love Song was oorspronkelijk een webserie, en dat is af en toe terug te zien aan de matige speciale effecten en goedkope kostuums. Daarbij wordt de overgang naar een andere setting soms weergegeven met een korte, vaak grappige animatie. Het camerawerk is tevens op sommige momenten – in vechtscènes of in scènes met het busje – van mindere kwaliteit. Het is uiteindelijk de chemie tussen de hoofdrolspelers en de humoristische moderne dialogen die de serie overeind houden.

My Only Love Song, vanaf 9 juni op Netflix