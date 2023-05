Love onthult eerste teaser voor tweede seizoen • Nieuws • 27-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De romantische komedie Love gaat in maart weer verder op Netflix. Bekijk de eerste beelden van het tweede seizoen.

De serie draait om de gecompliceerde relatie tussen Gus (Paul Rust) en Mickey (Gillian Jacobs). Hij is een te brave jongen die in relaties altijd over zich heen laat lopen en zij is een losbandige chaoot die altijd voor de verkeerde mannen valt. In het eerste seizoen wisten ze ondanks hun totaal verschillende persoonlijkheden toch een band op te bouwen. In het tweede seizoen lijken Gus en Mickey zich schrap te zetten voor een serieuze relatie en alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Love werd bedacht door Rust zelf, in samenwerking met Lesley Arfin en Judd Apatow. De relatie tussen Gus en Mickey is gedeeltelijk gebaseerd op de relatie tussen Rust en Arfin, die een paar maanden voor de première van de show met elkaar in het huwelijksbootje stapten. De tien nieuwe afleveringen zijn vanaf 10 maart te streamen op Netflix.

Love is de eerste serie die Judd Apatow produceert voor Netflix, waar ook het door hem gemaakte Freaks & Geeks te zien is. Apatow is momenteel eveneens producent van Girls en Crashing , twee series die te zien zijn op HBO.