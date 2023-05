Louis CK over Trump als brallende piloot

Mediaoverzicht 14 juni: de vrije val van Top Gear en een wonderlijke nieuwtje over Louis CK.

De nieuwe Top gear (met Chris Evans en Matt LeBlanc) is vooralsnog geen groot succes. ‘Zondagavond keken er slechts 2,4 miljoen mensen naar de vernieuwde autoshow, de laagste score in meer dan tien jaar,’ schrijft De Telegraaf

In de traditionele tv-editie van New York Magazine een zéér uitgebreid interview met comedian Louis CK , onder meer over de serie Louie (‘waarschijnlijk het beste wat ik heb gemaakt’) en over de drie overgebleven Amerikaanse presidentskandidaten. ‘Stel, iemand moet een vliegtuig besturen. Clinton heeft de meeste vlieguren gemaakt, ze laat haar brevet zien en vertelt hoe ze in moeilijke situaties heeft gevlogen. Dan Bernie Sanders. Hij zegt vertelt gewoon dat iedereen thuis gebracht moet worden met het vliegtuig, dat het hun recht is. En dan Trump: "Je zult verbaasd staan hoe goed ik kan vliegen! En Clinton hééft helemaal geen brevet? Heb je foto’s? Ze kloppen niet!"' Nieuwtje: Louis CK heeft geen internet!