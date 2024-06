Lost Boys & Fairies: Brits drama komt in juli naar de NPO

De Britse dramareeks Lost Boys & Fairies is vanaf 28 juli te zien bij de NPO. Het drieluik werd bedacht door scenarist Daf James, die de laatste jaren vooral furore maakte als theatermaker. Het in Wales gefilmde verhaal draait om twee mannen, Gabriel (Siôn Daniel Young) en Andy (Fra Free), die al enige tijd een kinderwens hebben. Waar Andy er zeker van is dat hij een goede vader zal zijn, twijfelt Gabriel: hij had een traumatische jeugd en kampte jaren met een drugsverslaving. Terwijl de twee mannen eigenlijk een meisje willen adopteren, krijgen ze met hulp van maatschappelijk werker Jackie (Sharon D. Clarke) uiteindelijk een jongetje, Jake. De serie werd geregisseerd door James Kent, bekend van titels als Testament of Youth (2014) en het Richard Gere-vehikel MotherFatherSon (2019).