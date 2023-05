Lore is vanaf 13 oktober te zien op Amazon

De prijswinnende horror-podcast Lore van Aaron Mahnke werd door Amazon verfilmd voor televisie.

De tv-adaptatie was in handen van producenten Gale Anne Hurd ( The Walking Dead ) en Glen Morgan ( The X-Files ). Net als de podcast gaat de tv-versie op zoek naar de waarheid achter macabere mythes en folklore, zoals vampiers en weerwolven. In elke aflevering (de serie is een zesdelige anthologie) wordt een naar verluidt waargebeurd verhaal onder de loep genomen. Een aantal daarvan kwam al eens voorbij in de podcast, zoals het verhaal over de inwoners van een klein dorpje in Duitsland, die jacht maken op een moordlustig wezen. De serie wordt een combinatie van archiefmateriaal en eigen scènes. Rollen zijn er voor onder anderen Robert Patrick (The X-Files), Kristin Bauer van Straten (True Blood) en Adam Goldberg (Fargo). Aaron Mahnke treedt wederom zelf aan als de vertelstem.