Longmire: Trailer van het laatste seizoen

Netflix heeft de trailer vrijgegeven van het laatste seizoen van het moderne westerndrama Longmire.

Longmire maakte drie seizoenen vol op de Amerikaanse zender A&E, maar werd vervolgens vrij onverwacht stopgezet. Netflix besloot daarna om de serie alsnog te verlengen met een vierde, vijfde en zesde seizoen. Robert Taylor (Agent Jones in The Matrix) geeft in Longmire gestalte aan Walt Longmire, de onverzettelijke sheriff van een fictief plaatsje in de Amerikaanse staat Wyoming. In de laatste tien afleveringen krijgt hij onder meer te maken met de verdwijning van zijn vriend Henry Standing Bear (Lou Diamond Phillips). Henry is ontvoerd door de in het derde seizoen geïntroduceerde Malachi Strand (Graham Greene) en de kans dat Longmire hem nog levend terug gaat zien wordt steeds kleiner. De sheriff kan tijdens zijn zoektocht weer rekenen op de hulp van zijn collega Victoria Moretti (Katee Sackhoff).

Longmire was al te zien op de Nederlandse televisie, maar staat bij ons (nog) niet op Netflix. Op 17 november wordt het zesde seizoen toegevoegd aan het aanbod in Amerika.