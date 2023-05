Long Strange Trip vanaf 2 juni te zien bij Amazon • Nieuws • 30-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Met het door Martin Scorsese geproduceerde Long Strange Trip blikt Amazon terug op het succes van Grateful Dead.

De documentaire van regisseur Amir Bar-Lev (The Tillman Story) is vanaf 2 juni exclusief te zien bij Amazon. De 30-jarige odyssee (1965-1995) van Grateful Dead is één van de meest opmerkelijke verhalen uit muziekgeschiedenis. Met Long Strange Trip schijnt Bar-Lev een nieuw licht op de visie, innovatie en toewijding van de bandleden. Onder anderen Bob Weir, Phil Lesh en Bill Kreutzmann blikken terug op het succes van de band en de psychedelische subcultuur die daarbij ontstond. Verder komen talloze crewmembers, familieleden en fans (ook wel Deadheads genoemd) aan het woord. Daarnaast is er veel aandacht voor de in 1995 overleden Jerry Garcia. De gitarist en vocalist staat bekend als de grote frontman van Grateful Dead, hoewel hij zelf de band gewoon als één groot collectief zag.

Long Strange Trip is een van twee nieuwe documentaires die Amazon volgende maand aan het aanbod toevoegt. Op 9 juni wordt Le Mans: Racing is Everything beschikbaar gesteld.