London Kills: vierde seizoen gaat in april van start op BBC First

Het derde seizoen van London Kills is momenteel te zien op BBC First en op donderdag 11 april gaat ook het vierde seizoen van de Britse misdaadserie bij de zender in première. London Kills draait om een team van de Londense recherche dat zich specialiseert in moordzaken. Hugo Speer (Father Brown) en Sharon Small (The Inspector Lynley Mysteries) spelen de hoofdrollen als rechercheurs David Bradford en Vivienne Cole. In het vierde seizoen onderzoekt het team onder meer de moord op een gepensioneerde soldaat die werd gewurgd en de moord op een student geneeskunde die werd neergestoken en daarna in een vuilniscontainer werd gegooid. Ondertussen negeert David alle regels om zijn vriend Rob, die beschuldigd wordt van de moord op een model, te beschermen. Wanneer de relatie tussen David en Vivienne verslechtert, besluit ze hem te confronteren.