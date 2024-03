London Kills S03E01: heerlijk ambigue personages en verhaallijnen BBC First , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

© BBC Studios

Hardvochtig Londens misdaaddrama is onverminderd spannend en blijft een platform voor acteertalent.

Nadat een timmerman is neergestoken in zijn auto op een Londense brug, is politiesergeant Ian Durrant (Benjamin O’Mahony) als eerste ter plekke. Hij vraagt een omstander de politie te bellen. Het slachtoffer blijkt te zijn overleden en inspecteur David Bradford (Hugo Speer) verschijnt ten tonele. Hij vraagt Durrant of hij zijn kleding wil afstaan voor het lopende onderzoek. Even later blijkt echter dat Durrant ook de telefoon van de timmerman heeft gestolen. Dat is een veeg teken: in het derde seizoen van London Kills komt het kwaad ogenschijnlijk van binnenuit. Bradford en zijn collega’s stuiten op een complot.

Zo blijkt de moord op de timmerman gerelateerd aan de moord op Grace Harper (Maimie McCoy) vorig seizoen; Harper was de getuige van Bradford in een belangrijk onderzoek. Al snel rijst het vermoeden dat de timmerman én Harper zijn vermoord door een politieagent. Of misschien wel een duo? Aan het einde van de eerste aflevering vraagt Bradford aan zijn collega Vivienne Cole (Sharon Small) of zij wil fungeren als een pion in een poging de moordenaar uit zijn denkbeeldige hol te lokken. Is Cole de juiste kandidaat? Of heeft Bradford andere motieven? Vooralsnog voelt alles ambigu aan in London Kills; van de verhaallijnen tot de personages.

Zoals rechercheur Rob Brady (Bailey Patrick), die vorig seizoen het lijk van Harper aantrof en daardoor getraumatiseerd is – of speelt er iets anders? De misdaadserie is niettemin, onder meer dankzij het hardvochtige karakter, de rauwheid van de Londense straten en het uitstekende acteerwerk, een van de sterkere Britse misdaaddrama’s van het moment.