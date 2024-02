London Kills: derde seizoen gaat in maart van start op BBC First

In de première van het derde seizoen onderzoekt het team een reeks moorden, waarbij het vermoeden bestaat dat de dader een politieagent is.

Het Britse politiedrama London Kills keert volgende maand terug met een derde seizoen: de nieuwe reeks gaat op donderdag 7 maart in première bij BBC First. London Kills draait om een team van de Londense recherche dat zich specialiseert in moordzaken. Sharon Small (About a Boy) en Hugo Speer (Father Brown) zijn weer te zien als rechercheur-sergeant Vivienne Cole en inspecteur David Bradford. Het aanstaande seizoen pakt de draad tien maanden na de moord op Grace Harper weer op. Wanneer het team stuit op een vermoorde man die familie blijkt te zijn van Grace, duiden aanwijzingen erop dat de dader misschien weleens een politieagent zou kunnen zijn. London Kills werd bedacht door Paul Marquess, bekend van onder andere Suspects en Hope Street. De derde reeks bestaat net als de vorige seizoenen uit vijf afleveringen.