Lokaal 205: musicaltalenten opleiden in het post-#MeToo-tijdperk

© Witfilm / NTR

In Lokaal 205 volgen we docent Marc Krone terwijl hij zijn studenten van de Fontys Hogeschool in Tilburg opleidt tot musicalacteurs.

De vloer op. Een camera, een docent en een klas. Eenheid van tijd en plaats. De camera registreert: we bevinden ons in Lokaal 205, de repetitieruimte van de Fonyts Hogeschool in Tilburg waar nieuwe Nederlandse musicaltalenten worden opgeleid. Dat het een moeilijk vak is maakt de documentaire meteen duidelijk: het is al voetballend een wiskundesom oplossen.

De documentaire van Paul Cohen draait om Marc Krone, die op zijn vijfenzestigste aan zijn laatste jaar als docent is begonnen. Dat hij een begenadigd leraar is wordt meteen duidelijk. In een eerste scène zien we hoe zijn suggestie om een songtekst uit de musical Little Women door een actrice in real-time naar het Nederlands te laten vertalen zorgt voor een meer ontspannen, geloofwaardigere performance. Zo tilt hij - door de film heen - met empathische en geïnspireerde regie-aanwijzingen het werk van zijn studenten naar een hoger niveau.

© Witfilm / NTR

Krone vertrok eind jaren tachtig naar Amerika om lessen te volgen bij de legendarische toneelgoeroe Stella Adler. Zij leerde hem hoe je een tekst uit elkaar haalt en een personage vormgeeft. Dat heeft alles met lef te maken. Over personages in musicals zegt Krone dat het altijd mensen in moeilijke situaties zijn. Over zijn studenten zegt hij dat ze ‘open’ gaan onder druk in plaats van dat ze dichtklappen.

Tegen het eind van de documentaire wordt door Cohen behendig een kleed onder je voeten weggetrokken. Want de manier waarop Krone met zijn studenten werkt, waarbij hij een ontwapenende mondelinge en fysieke vrijheid hanteert, lijkt in het post-#MeToo-tijdperk lastig te balanceren.

© Witfilm / NTR

In een bericht aan zijn studenten geeft Krone dan ook aan dat hij wil dat ze zich veilig voelen. Hij legt uit hoe anders dat was in zijn tijd: de jaren zestig, zeventig en tachtig. Het bericht komt oprecht over als een poging van iemand van de oude stempel om zich te conformeren aan de gevoeligheden van een nieuwe tijd.

'There is no you when you are an actor. You are only the character', zei Stella Adler ooit. Lokaal 205 laat zien hoeveel werk daarvoor nodig is.

Het Uur van de Wolf: Lokaal 205, dinsdag 24 oktober 2023 om 22.45 uur te zien op NPO 2