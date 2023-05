Locatiescout voor Narcos doodgeschoten • Nieuws • 18-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een locatiescout voor de serie Narcos is vorige week om het leven gebracht in Mexico.

De 37-jarige Carlos Muñoz Portal was daar om mogelijke locaties voor het vierde seizoen van de populaire Netflix-show te fotograferen. Hij begaf zich in een gebied dat berucht is vanwege de vele geweldsdelicten die te maken hebben met drugshandel. De lokale media berichtten dat zijn lichaam werd gevonden in een auto op een zandweg bij Temascalapa. Hij was overleden aan meerdere schotwonden. Hoewel het onderzoek nog loopt, bracht Netflix een officieel statement naar buiten, waarin ze aangaven op de hoogte te zijn van de tragedie en ze zijn familie en nabestaanden condoleerden. Portal was een vaak gebruikte locatiescout in Zuid-Amerika. Zo werkte hij aan de recente Bond-film SPECTRE, die opende met een scène in Mexico, en ook de Mel Gibson-film Apocalypto behoort tot zijn credits.

Het derde seizoen van Narcos is nu te zien op Netflix. Of de productie en de uiteindelijke première van het vierde seizoen van de serie nu worden uitgesteld is nog niet bekend.