Little Nicholas S01E01-02: charmante maar gewiekste beroepscrimineel

Een jonge Spanjaard weet zich vanaf 2012 te mengen in Spaanse hoge kringen, handelt in informatie en beweert zelfs voor de geheime dienst te werken.

Glunderend vertelt beroepscrimineel Francisco Nicolás Gómez Iglesias, bijgenaamd El pequeño Nicolas (‘Kleine Nicolaas’), in Little Nicholas over zijn triomfen. De geboren Madrileen heeft als kleine jongen al de wens om de paus te worden. Want: de leider van de katholieke gemeenschap hoeft alleen maar kruisjes te slaan en naar mensen te zwaaien, denkt hij. Bovendien lijkt het hem wel wat om in het centrum van de macht te staan. In 2012 weet Gómez dan ook de Spaanse jetset te infiltreren, met grootse verhalen en gewiekste moves – dat sleutelfiguren uit dit perverse avontuur worden afgebeeld als pionnen in een schaakspel, past daar uitstekend bij.

Little Nicholas draait eigenlijk niet om de hoofdrolspeler; Gómez fungeert slechts als het instrument waarmee de makers de corruptie in de Spaanse politiek kunnen blootleggen. Zo was de hoofdpersoon bevriend met de voorzitter van Real Madrid en met diverse prominente politici. Hij handelde in belangrijke informatie, en wist hoge piefen om zijn vinger te winden. De eerste aflevering eindigt met beelden van Gómez die in 2014 verschijnt bij de kroning van koning Felipe VI. Commentatoren reflecteren daarop: hoe heeft hij dat in hemelsnaam geflikt? Ook wordt de suggestie gewekt dat de charlatan weleens appte met de koning.

Klinkt niet eens zo ongeloofwaardig. Mensen met macht voelen zich aangetrokken tot andere mensen met macht. En Gómez beschikt op een gegeven moment zonder twijfel over macht, dankzij zijn connecties. En als hij even niet over macht beschikt, dan veinst hij erop los – hij beschouwt zichzelf in die zin als een goede pokerspeler. Deze reeks doet dan ook denken aan Catch Me If You Can (2002), de waargebeurde Steven Spielberg-film waarin Leonardo DiCaprio een oplichter speelt die zich op een gegeven moment zelfs voordoet als luchtvaartpiloot. Little Nicholas kent ook zulke opzienbarende momenten. Hoewel het zoals gewoonlijk de vraag is of je de crimineel zelf zo in de spotlights moet zetten.