Lions: nieuwe serie van maker Baby Reindeer komt naar HBO Max

Het nieuwe project van komiek en scenarist Richard Gadd, bekend van de Netflixhit Baby Reindeer (foto boven), zal bij streamingdienst HBO Max te zien zijn. In het in Glasgow gesitueerde Lions verschijnen de twee van elkaar vervreemde broers Niall en Ruben ineens weer in elkaars leven. Het zesdelige televisiedrama speelt zich af gedurende veertig jaar en laat zien hoe de relatie tussen de broers verandert, evenals de stad waarin ze wonen. Ook heeft Gadd de intentie om via deze relatie iets te zeggen over mannelijkheid an sich. De Belgische regisseur Eshref Reybrouck, bekend van Ferry: The Series, tekende voor de regie. Het is nog onduidelijk wie de hoofdrollen spelen in Lions. Ook is nog niet bekend wanneer de serie in première gaat.