Line of Duty: derde seizoen gaat in november van start op Canvas

Het derde seizoen van Line of Duty gaat van start op Canvas: op zaterdag 18 november wordt er, direct na de tweedelige première van de thriller The Undeclared War, afgetrapt met de eerste aflevering van de reeks. Line of Duty volgt rechercheurs Steve Arnott (Martin Compston) en Kate Fleming (Vicky McClure), die werken bij een politie-eenheid die belast is met het opsporen van interne corruptie. De belangrijke gastrol is deze keer voor Daniel Mays (Des): hij speelt sergeant Daniel Waldron, die op de radar van Arnot en Fleming belandt als hij - voordat zijn team arriveert - een ongewapende crimineel doodschiet en dan de plaats delict manipuleert. Verder keert Keeley Hawes (Crossfire) in het derde seizoen terug als Lindsay Denton. Line of Duty werd bedacht door producent Jed Mercurio (Bodyguard, het aankomende Payback).