Lift: trailer en datum voor komische heistfilm van Netflix

Het door de huidige stakingen in Hollywood uitgestelde Lift werd onlangs door Netflix voorzien van een nieuwe releasedatum (12 januari) en inmiddels zijn ook de eerste beelden verschenen. De komische misdaadfilm volgt een team van criminelen dat een lading goud uit een vliegtuig wil stelen, terwijl het toestel op het moment van de roof in mid-air is. Kevin Hart speelt het brein achter de overval en de cast bestaat verder nog uit onder anderen Gugu Mbatha-Raw (The Girl Before), Vincent D'Onofrio (Echo), Úrsula Corberó (La Casa de Papel), Jacob Batalon (Spider-Man: Homecoming), Sam Worthington (Avatar) en Jean Reno (Leon). De regie was in handen F. Gary Gray (Straight Outta Compton), die met de remake van The Italian Job al eerder een (komische) heistfilm afleverde. Matt Reeves (The Batman) en Simon Kinberg (X-Men) produceren.