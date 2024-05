Let It Be: pijnlijke Beatlesdocumentaire is eindelijk weer te zien Disney+ , Documentaire , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

In opgepoetste versie van filmklassieker uit 1970 over de totstandkoming van het laatste Beatles-album valt vooral het ongemak tussen de bandleden op.

Toen filmmaker Michael Lindsay-Hogg in 1969 begon aan de Beatlesdocumentaire Let It Be rommelde het al flink binnen het kwartet. In de film toont hij de totstandkoming van hun laatste album (eveneens getiteld Let It Be). Tijdens de première in New York, in mei 1970, waren Paul McCartney, John Lennon, George Harrison en Ringo Starr al uit elkaar. Dat leverde toen vast een aparte kijkervaring op: alsof bioscoopbezoekers keken naar een auto die binnen luttele uren zou gaan crashen. Zo voelt de documentaire nog steeds. Er sluimert iets. Alsof de magie tussen de bandleden (aangevuld met toetsenist Billy Preston) bijna op is.

Tegelijkertijd koos Lindsay-Hogg er destijds voor, en dat is nog steeds een spijtige keuze, om de echt schurende shots niet in de eindmontage te plaatsen. Zo filmde hij ook hoe Harrison op een gegeven moment de Londense studio verlaat waarin het gezelschap bivakkeert. Daarvan is overigens wel een voorteken te zien, wanneer de gitarist geagiteerd reageert op McCartney, die van hem vraagt iets exact na te spelen. McCartney oogt in de film overigens als het enige bandlid dat nog iets van passie etaleert. Lennon is veel bezig met zijn lover Yoko Ono en Harrison oogt ongeduldig.

Het is geen verrassing dat McCartney en Starr, de nog levende Beatles, naar verluidt jarenlang tegen een rerelease van deze documentaire waren. Deze film is sinds begin jaren tachtig niet in fysieke vorm verschenen en is eveneens tot nu nergens oline te zien geweest. Logisch: The Beatles komen er niet erg best vanaf. Maar de mannen zijn kennelijk van mening veranderd en Let It Be is ook nog eens opgepoetst, door dezelfde mensen achter The Beatles: Get Back, het sublieme drieluik dat is samengesteld uit beelden van de opnames van Let It Be.

The Beatles: Get Back wordt ook wel de documentaire over de documentaire genoemd. En de documentaire waarover die reeks gaat is nu dus ook eindelijk weer te zien. Beatlemanie is springlevend, zoveel is duidelijk.