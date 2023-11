Leo: Adam Sandler als ontroerende leguaan in onderhoudende animatiefilm Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Netflix

Een leguaan (Adam Sandler) en een schildpad (Bill Burr) bivakkeren al hun hele leven in een schoolklas en willen tegen het einde van hun bestaan nog iets van de wereld zien.

Leo (Adam Sandler) is een 74-jarige leguaan die al sinds zijn geboorte in een terrarium woont in een Amerikaans klaslokaal. Zijn maatje is schildpad Squirtle (Bill Burr). De twee kibbelen dagelijks met elkaar over allerlei banaliteiten. Van de lessen krijgen ze ook een en ander mee. De leguaan en de schildpad zijn goed geïnformeerd over de informatie die de 10- en 11-jarigen die in de klas zitten dagelijks moeten verwerken. Sterker nog: eigenlijk zitten ze een beetje in een sleur. Als de juf van de kids ook nog eens zwanger blijkt, en haar zure vervanger de dagelijkse structuur in de war schopt, dan ervaart Leo een openbaring.

Hij nadert zijn dood: leguanen in gevangenschap worden niet vaak ouder dan 75. En hij heeft in zijn leven nog zo weinig gedaan. Hij heeft nooit op insecten gejaagd (die werden hem altijd voorgeschoteld) en hij is nooit verliefd geworden. Kortom: Leo wil verloren tijd inhalen. Wanneer de inval-juf besluit dat Leo en Squirtle elk weekend bij een leerling verblijven, dan betekent dat meer vrijheid. Maar de kinderen ontdekken ook dat Leo met ze kan praten en logischerwijs is het dan aan het oude en wijze reptiel om de pupillen iets bij te brengen.

© Netflix

Leo is in dat opzicht een typische kinderfilm waarbij alle personages, zelfs de inval-juf, een positieve ontwikkeling doormaken. Ze leren allemaal iets van elkaar. Komiek Sandler is medeverantwoordelijk voor het script en produceerde de film, en dus is de cast zoals gewoonlijk ingevuld door zijn vrienden (waaronder Cecily Strong, Nick Swardson en Kevin James). Die komieken zijn maar al te goed gewend om met elkaar te sparren, en ook tussen Sandler en Burr is een zekere chemie te horen. Knap is vooral dat Sandler, die ditmaal weer eens zo’n rare stem opzet, de kijker bij vlagen weet te ontroeren. Leo weet komedie en drama heel vakkundig te balanceren.