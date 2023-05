Lena Dunham te zien in American Horror Story

Ryan Murphy maakte bekend dat Lena Dunham op zal duiken in een aflevering van American Horror Story.

Er is nog weinig bekend over het zevende seizoen van de anthologie, hoewel de nieuwe reeks zich in ieder geval vlak na een Amerikaanse presidentsverkiezing af zal spelen. Men verwacht dat voor het weekend meer informatie (in ieder geval de titel van het seizoen) wordt vrijgegeven op Comic-Con. Dunham nam eerder dit jaar afscheid van haar HBO-serie Girls. Lees ook onze terugblik op het allerlaatste seizoen. Momenteel worden Dunham en haar schrijfpartner Jenni Konner in verband gebracht met de Amerikaanse remake van de Duitse hitfilm Toni Erdmann, eerder genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Voor de remake zal Jack Nicholson na lange tijd weer terugkeren op het witte doek.