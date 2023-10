Leave the World Behind: trailer voor thrillerfilm van Netflix met Julia Roberts

Oscarwinnaars Julia Roberts (Erin Brockovich) en Mahershala Ali (Green Book) zijn binnenkort op Netflix te zien in de nieuwe thriller Leave the World Behind. In de film gaan Amanda (Roberts) en haar man Clay (Ethan Hawke) met de kinderen (Charlie Evans en Farrah Mackenzie) een weekendje weg naar een luxe vakantiehuis in de bossen. De vakantie wordt echter verstoord door een vader (Ali) en dochter (Myha’la), die vertellen dat vreemde cyberaanvallen de wereld hebben platgelegd en vragen of ze kunnen schuilen in het huis waarvan zij claimen dat het van hen is. De families moeten vervolgens samen een apocalyptische ramp zien te overleven, terwijl ze elkaar steeds minder beginnen te vertrouwen. Ook Kevin Bacon (The Following) heeft een rol. De film is afkomstig van Sam Esmail, bekend van Homecoming (ook met Roberts) en Mr. Robot.