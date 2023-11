Lawmen: Bass Reeves: nieuwe westernserie heeft datum bij SkyShowtime

De nieuwe westernserie Lawmen: Bass Reeves is in Nederland vanaf maandag 18 december wekelijks te volgen op SkyShowtime. Het drama wordt geproduceerd door Taylor Sheridan (Yellowstone, Lioness) en de hoofdrol is voor David Oyelowo (The After). De serie vertelt het levensverhaal van Bass Reeves (Oyelowo), die de eerste zwarte U.S. marshal ten westen van de Mississippi werd en in de loop van zijn carrière meer dan 3000 bandieten arresteerde. Zijn vrouw en dochter worden gespeeld door Lauren E. Banks (City on a Hill) en Demi Singleton (Godfather of Harlem) en verder zijn ook Barry Pepper, Dennis Quaid en Donald Sutherland te zien. De achtdelige tv-reeks werd ontwikkeld door Chad Feehan (Southland, Rectify). Lawmen wordt een anthologie, waarbij in elk seizoen een bekende wetshandhaver onder de loep wordt genomen.