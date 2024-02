Law & Order: Special Victims Unit komt in februari naar Netflix

De misdaadserie Law & Order: Special Victims Unit (oftewel: Law & Order: SVU) komt donderdag 15 februari naar Netflix. Er verschijnen dan meerdere seizoenen, al is het exacte aantal nog niet door Netflix bekendgemaakt. Special Victims Unit, dat in 1999 begon als spin-off van Law & Order, zit op televisie momenteel in zijn 25ste seizoen. Het drama draait om de rechercheurs van een politie-eenheid in New York die zich bezighoudt met het onderzoeken van seksuele misdrijven. In de cast is er na al die jaren nog steeds één constante factor: Mariska Hargitay geeft in elk seizoen gestalte aan Olivia Benson. Hargitay is te zien met Christopher Meloni (wiens personage Elliot Stabler ook een eigen spin-off kreeg) en verder zijn er rollen voor onder meer Ice-T (nog steeds een vast castlid) en Richard Belzer. De serie wordt geproduceerd door Dick Wolf (FBI, Chicago PD).