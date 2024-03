Law & Order: Organized Crime: derde seizoen komt naar Star Channel

Het derde seizoen van Law & Order: Organized Crime gaat volgende maand van start bij Star Channel: vanaf 3 april zie je elke woensdag een dubbele aflevering van de 22-delige reeks. Law & Order: Organized Crime is een spin-off van Law & Order: Special Victims Unit (dat onlangs zijn debuut maakte op Netflix) en richt zich op rechercheur Elliot Stabler (Christopher Meloni). In de eerste twaalf seizoenen van Special Victims Unit was Stabler het hoofdpersonage, totdat Meloni in 2011 de serie verliet. In Organized Crime keert het personage terug en komt hij na een persoonlijke tragedie in New York te werken bij een speciale eenheid die onder leiding staat van Ayanna Bell (Danielle Moné Truitt). De première van seizoen drie is een cross-over, waarin Stabler herenigd wordt met zijn oude SVU-collega Olivia Benson (Mariska Hargitay). Ook rechercheurs Frank Cosgrove (Jeffrey Donovan) en Jalen Shaw (Mehcad Brooks) uit Law & Order zijn te zien.