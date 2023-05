At Large: Netflix-special van Jack Whitehall

Vanaf dinsdag kun je op Netflix kijken naar de nieuwe stand-up special van Jack Whitehall.

Naast grote Amerikaanse namen als Dave Chappelle en Jerry Seinfeld voegt Netflix zo nu en dan ook shows van Britse komieken (denk aan Jimmy Carr) toe aan het aanbod. Deze maand is het de beurt aan Jack Whitehall, die in zijn show At Large verhalen vertelt over drank, drugs, Googe Maps-busjes en zijn rivaliteit met Robert Pattinson. Naast zijn stand-up is Whitehall ook bekend van rollen in series als Fresh Meat en Bad Education, plus zijn optredens in programma’s als 8 out of 10 Cats, QI en Have I got News for You. De komiek is geen onbekende van Netflix, want vorige maand werd daar ook zijn documentaire Jack Whitehall: Travels with my Father vrijgegeven. In de zesdelige serie neemt Whitehall zijn zwaarmoedige vader Michael mee op reis door Azië.