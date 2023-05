Lady Gaga: Five Foot Two: de volledige trailer • Nieuws • 20-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix geeft abonnees een uniek kijkje in de carrière en het leven van popicoon Lady Gaga.

De documentaire Lady Gaga: Five Foot Two ging onlangs al in première op het film festival van Toronto, waar Lady Gaga na afloop van de screening de aanwezige fans trakteerde op een miniconcert. De film geeft een ongefilterde blik op het leven van de zangeres, die zich door (liefdes)verdriet en chronische pijn heen worstelt, terwijl ze haar vijfde album Joanne opneemt. Uiteraard is het in Five Foot Two niet alleen maar kommer en kwel; ook de hechte band met al haar vrienden en familieleden wordt in beeld gebracht. Lady Gaga: Five Foot Two werd geregisseerd door Chris Moukarbel, bekend van de documentaires Banksy Does New York en Me at the Zoo.

Lady Gaga: Five Foot Two verschijnt komende vrijdag op Netlix. Gaga won als actrice ooit een Golden Globe voor American Horror Story: Hotel, dat ook bij de VOD-dienst te zien is.