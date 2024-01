Kübra: trailer voor Turkse Netflix-serie van de makers van Terzi

Çağatay Ulusoy (The Protector) speelt een soort nieuwe messias in een mysterieuze thrillerserie waarvoor hij herenigde met de makers van Terzi (of: The Tailor).

Netflix onthulde vandaag de trailer voor Kübra: de achtdelige reeks verschijnt over precies een week (donderdag 18 januari) bij de vod-dienst. De hoofdrol in de thriller is voor Çagatay Ulusoy, die eerder al op Netflix te zien was in de series The Protector en Terzi (The Tailor). In Kübra geeft Ulusoy gestalte aan Gökhan, een man die zijn leven op orde probeert te krijgen zodat hij met zijn grote liefde kan trouwen. Op een dag krijgt hij via een online platform berichten van een zekere Kübra, die hem vertelt dat hij anders is dan anderen. Gökhan blijkt een soort voorspellende gave te hebben, waardoor hij veel volgers krijgt maar tevens vijanden maakt. Kübra is afkomstig van de scenaristen die eerder ook met Ulusoy werkten aan Terzi.