Kübra S01E01-02: mysterieus en rauw avontuur • 18-01-2024

© Netflix

De Turkse acteur Çagatay Ulusoy (bekend van The Protector en The Tailor) speelt ditmaal een ex-militair die geheimzinnige berichten krijgt.

Acteur Çagatay Ulusoy is intussen uitgegroeid tot het Turkse uithangbord voor Netflix. Terecht: hij speelde een superheld in het intrigerende The Protectoren een getormenteerde kleermaker in het psychologisch drama The Tailor. Alleen al het verschil tussen die twee personages toont aan dat Ulusoy uiteenlopende rollen kan spelen. In Kübra laat hij zich van een nog andere kant zien. Alhoewel de Turk wel weer een getroebleerde ziel speelt; dat kan hij ook gewoon zo goed, mijmerend in de camera staren, alsof zijn leven ervan afhangt. Of zoals z’n vriendin in deze nieuwe reeks stelt: ‘Sinds je terug bent uit het leger lijkt het alsof je de dood voortdurend opzoekt en daar ook nog eens van geniet.’

Die observatie is tekenend voor de eerste twee afleveringen van Kübra die zich laten omschrijven als een mysterieus en rauw avontuur. Ulusoy speelt Gökhan Sahinoglu, een man met een geheim. In de openingsscène prevelt hij over een missie van God om een kind te redden. Is Sahinoglu in de war? Of beschikt hij over bovennatuurlijke krachten? Zoals wel vaker in Turkse dramaseries wordt het bovennatuurlijke in ieder geval gesuggereerd. Maar Kübra heeft ook wel wat weg van Taxi Driver (1976), met de hoofdpersoon als een soort eenling die de last van de wereld op zijn schouders draagt.

© Netflix

En dan is er nog iets met een geheimzinnige entiteit die Sahinoglu berichten blijft sturen. In die berichten lijkt de toekomst worden voorspeld. Of is er in Kübra sprake van wensdenken? De combinatie van drama en mysterie gooit in ieder geval in de eerste twee afleveringen hoge ogen.