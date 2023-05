Kritiek op Ghostbusters: seksisme?

Seksisme in het mediaoverzicht van 16 juni: de vrouwen in de nieuwe Gostbustersfilm en de eerste vrouwelijke voetbalcommentator – en de reacties die dan volgen.

Trouw verslaat het commentatordebuut van Claudia Neumann (een vrouwelijke voetbalcommentator!). ‘Na afloop werd de 51-jarige journaliste uitgebreid onder het vergrootglas gelegd. Wat deed ze goed, wat ging er fout? Had ze genoeg kennis van voetbal? […] In Nederland is het nog wachten op een vrouwelijke voetbalcommentator.’

Iets anders: NRC Next spreekt stripgod Stan Lee , de geestelijk vader van onder meer Spider-Man, de X-Men, de Hulk – en daarmee ook de grondlegger van de films over deze helden. ‘Ik had in geen miljoen jaar verwacht dat er ook maar één film zou komen,’ zegt Lee. ‘Het enige wat ik hoopte, wat alle tekenaars en schrijvers hopen, was dat mijn stripboeken een beetje zouden verkopen. Dat we niet zouden worden ontslagen en de huur konden betalen.’