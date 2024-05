Kleo: tweede seizoen van Duitse Netflix-serie verschijnt in juli

De Duitse thriller Kleo keert binnenkort terug naar Netflix: vanaf donderdag 25 juli kun je bij de streamer kijken naar het tweede seizoen. De serie draait om de eigenzinnige (ex-)spionne Kleo (Jella Haase) die in de pers werd vergeleken met Villanelle (Jodie Comer) uit Killing Eve. In het tweede seizoen is Kleo vastbesloten de rode koffer te vernietigen, terwijl rechercheur Sven (Dimitrij Schaad) er alles aan doet om zijn verraad goed te maken en weer met haar samen te kunnen werken; zij geeft hem de dosis adrenaline die hij mist in zijn werk. Kleo wordt echter ook al snel het doelwit van de CIA en de KGB, aangezien de inhoud van de rode koffer een essentiële rol speelt in de reorganisatie van Duitsland en Europa na de Koude Oorlog. Kleo is afkomstig van de makers van SOKO Potsdam en 4 Blocks. De opnamen van de tweede reeks vonden plaats in onder meer Berlijn, Brandenburg en de Servische hoofdstad Belgrado.