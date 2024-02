Kill Me If You Dare (Zabij mnie, kochanie): weinig chemie tussen de hoofdpersonen Netflix , Film , Recensie • 13-02-2024 • leestijd 2 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Het ontbreekt aan logica in flauwe romcom met een snufje actie, over een echtpaar dat een miljoen euro wint.

Wanneer Piotr (Mateusz Banasiuk) zijn vriendin Natalia (Weronika Ksiazkiewicz) ten huwelijk vraagt, dan reageert ze opgetogen met een ‘ja’. Op zich is dat opzienbarend, want even later is te zien dat het niet per se geweldig botert tussen de twee. Zo gebruikt Piotr tijdens een etentje kortingsbonnen, en kiest hij voor Natalia een miezerig bordje rijst. Ze ergert zich al jaren aan het krentenkakkerige gedrag van haar verloofde – zal dat als ze eenmaal getrouwd zijn veranderen? Als Piotr met een kraskaart een miljoen euro wint, dan frustreert dat de relatie nog meer.

Natalia vindt dat zij recht heeft op het merendeel van het bedrag. Zij draagt meer bij aan het huishouden van het stel. Dus kibbelen de dertigers er flink op los, terwijl ze van elkaar afdrijven. Ondertussen besluit Natalia met haar werk te stoppen, zodat ze verlost is van haar seksistische baas. Als ze met haar vriendin en souffleur Agata (Agnieszka Wiedlocha) luncht, dan betrapt ze Piotr met een andere vrouw. Een doodnormale werkafspraak? Of een affaire? Bovendien is het Agata opgevallen dat het erop lijkt dat Piotr zijn verloofde wil vermoorden en het geld zelf wil opstrijken.

Zo wordt Natalia aan het begin van de film bijna geëlektrocuteerd door een föhn. Is er opzet in het spel? Of lijdt Natalia, ingefluisterd door Agata, aan waanbeelden? Problematisch aan de film is dat filmmaker Filip Zylber graag wil dat de kijker zich afvraagt of de hoofdpersonen überhaupt gaan trouwen. Dat blijkt moeilijk, aangezien er nauwelijks chemie is tussen Banasiuk en Ksiazkiewicz. De twee personages ogen sowieso weinig sympathiek, evenals Agata, die een typisch voorbeeld is van een vierkant en nogal doorzichtig personage. Sowieso is er in de film, die oogt als een abominabele knipoog naar Hollywoodkomedies als Grown Ups (2010), weinig logica te bekennen.

Zo neemt Piotr het hele bedrag contant op. Waarom zou je dat überhaupt doen? Misschien wel omdat de film zonder fysiek geld nog minder spannend zou zijn geweest - de wanhoop druipt in die zin van het scenario af, en dat is allesbehalve een goed teken.