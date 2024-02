Kijktips voor het weekend: Warrior, Best Interests, Patty en meer

© BBC

Daarnaast kun je vanaf woensdag op NPO 2 kijken naar de waargebeurde Britse dramaserie Mr Bates vs The Post Office met Toby Jones.

Warrior (vrijdag 16/02, Netflix) Actievolle historische dramaserie gebaseerd op een idee van Bruce Lee. Een kundige vechtersbaas (Andrew Koji) raakt in het San Francisco van de 19e eeuw betrokken bij de Tong Wars in Chinatown. Lees de recensie.

Avgrunden (vrijdag 16/02, Netflix) Grootschalige Zweedse rampenfilm over een beveiliger (Tuva Novotny) die werkt bij een lokale mijn. Terwijl ze kampt met privéproblemen begint de grond onder haar voeten ineens letterlijk in te storten. Lees de recensie.

Einstein and the Bomb (vrijdag 16/02, Netflix) Combinatie van documentaire en gescript drama over (een periode uit) het leven van Albert Einstein. Archiefbeelden en reconstructies tonen wat er gebeurde nadat de wetenschapper vluchtte uit nazi-Duitsland.

Comedy Chaos (vrijdag 16/02, Netflix) Komische serie uit Indonesië waarin een man wordt ontslagen bij zijn eigen bedrijf. Daarna moet hij zijn broze huwelijk zien te redden, terwijl hij tevens zijn slecht lopende comedyclub tot een succes probeert te maken.

Best Interests (vrijdag 16/02, NPO 2) Britse dramaserie over een koppel (Michael Sheen en Sharon Horgan) met een dochter die lijdt onder haar levensbedreigende ziekte. De doktoren willen de behandeling stoppen, maar vader en moeder niet. Lees de recensie.

Resident Alien S02 (vrijdag 16/02, Star) Sciencefictionserie over een buitenaards wezen dat een noodlanding maakt op aarde. Hij neemt de identiteit van een lokale dokter (Alan Tudyk) over en raakt gefascineerd door de menselijke gebruiken. Lees de recensie.

This Is Me… Now: A Love Story (vrijdag 16/02, Amazon Prime Video) Musicalfilm van Jennifer Lopez, die dient als aanvulling op haar op dezelfde dag te verschijnen studioalbum This Is Me… Now, geïnspireerd door haar romance met Ben Affleck. Lees de recensie.

Young Adult (zondag 18/02, Netflix) Komische dramafilm uit 2011, van de regisseur en de schrijver van Juno en Tully. De erg chaotische Mavis (Charlize Theron) wil haar jeugdliefde (Patrick Wilson) terugwinnen, maar die is getrouwd en heeft een dochter.

Patty (zondag 18/02, Videoland) Drama van Will Koopman (Oogappels) gebaseerd op het levensverhaal van zangeres en media-persoonlijkheid Patty Brard. De diva wordt in de serie gespeeld door Holly Mae Brood en Eva van de Wijdeven. Bekijk de trailer.

The Accidental Influencer (zondag 18/02, HBO Max) Komische dramaserie uit Taiwan, over een vrouw die ervan droomt om met haar vriend te trouwen en samen te gaan wonen. De droom valt in duigen als haar vriend er met een andere vrouw vandoor gaat.

Bupkis (zondag 18/02, Canvas) Komische dramaserie waarin komiek Pete Davidson (SNL) een fictieve versie van zichzelf speelt. Edie Falco (The Sopranos) speelt zijn moeder en Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman) geeft gestalte aan zijn opa. Lees de recensie.

From S02 (maandag 19/02, Star) Mysterieuze horrorserie van de producenten van Lost, over verschillende mensen die terechtkomen in een spookachtig stadje dat ze vervolgens niet meer kunnen verlaten en waar ’s nachts tevens monsters opduiken. Bekijk de trailer.

Rhythm + Flow Italy (maandag 19/02, Netflix) Na een Franse versie krijgt de competitieve realityshow Rhythm + Flow een Italiaanse variant. In de serie wordt gezocht naar de volgende grote rapper, waarbij de kandidaten op meerdere onderdelen getest worden.

Mike Epps: Ready to Sell Out (dinsdag 20/02, Netflix) Special van komiek Mike Epps, die op Netflix tevens de hoofdrol speelt in de sitcom The Upshaws. Hij praat in de voorstelling onder meer over persoonlijke hygiëne, ontrouw en werkende echtgenoten.

Risque Business: The Netherlands & Germany (dinsdag 20/02, Netflix) Komische show uit Korea waarin twee verslaggevers naar andere landen reizen om daar de sekscultuur nader te onderzoeken. Deze keer reist het duo naar Nederland en naar Duitsland.

Mr Bates vs The Post Office (woensdag 21/02, NPO 2) Waargebeurde dramaserie over het Britse postschandaal. Postkantoorhouder Alan Bates (Toby Jones) wordt ten onrechte door de overheid beschuldigd van diefstal en komt dan in opstand. Lees de recensie.

Can I Tell You A Secret? (woensdag 21/02, Netflix) Britse documentairefilm waarin drie vrouwen hun leven in een nachtmerrie zien veranderen wanneer een stalker hun accounts op sociale media hackt. En hij blijkt nog meer slachtoffers te hebben gemaakt.

The Silencing (woensdag 21/02, Netflix) Actiefilm uit 2020 over een jager (Nikolaj Coster-Waldau) en een sheriff (Annabelle Wallis) die een moordenaar op het spoor zijn. Deze killer zou mogelijk lang geleden ook de dochter van de jager gekidnapt hebben.

Departure S03 (woensdag 21/02, Net5) Thrillerserie over de werknemers van het fictieve Transport Safety and Investigations Bureau. In de derde reeks onderzoeken ze het zinken van een veerboot die onderweg was van Boston naar Canada. Bekijk de trailer.

Constellation (woensdag 21/02, Apple TV+) Mysterieuze thrillerserie waarin een astronaute (Noomi Rapace uit The Girl with the Dragon Tattoo) terugkeert na een catastrofale ruimtereis en een vreemde ontdekking doet. Ook met Jonathan Banks (Breaking Bad).