Kijktips voor het weekend: Unfrosted, Close to Me, Murdoch Mysteries en meer

Daarnaast gaat op dinsdag de nieuwe Nederlandse dramaserie Rotown, met onder meer Ahlaam Teghadouini uit Sihame, in première bij de NPO.

Unfrosted (vrijdag 03/05, Netflix) Komische film van en met Jerry Seinfeld, over de hevige rivaliteit tussen ontbijtfabrikanten Kellogg's en Post Cereal in de jaren zestig. Naast Seinfeld zelf zijn onder meer Jim Gaffigan en Melissa McCarthy te zien. Bekijk de trailer.

Postcards (vrijdag 03/05, Netflix) Afrikaanse dramafilm over een alleenstaande moeder uit Nigeria die voor een medisch onderzoek naar India reist. Onderweg ontmoet ze verschillende mensen en blijkt ze hun levens ook op een vaak positieve manier te beïnvloeden.

Selling the OC S03 (vrijdag 03/05, Netflix) Realityserie over makelaars van de Oppenheim Group, die peperdure woningen verkopen aan de rijke elite. Op het kantoor in Orange County zorgen bekentenissen, verliefdheden en confrontaties voor dramatische perikelen.

John Mulaney Presents: Everybody’s in LA (vrijdag 03/05, Netflix) In de nacht van 3 op 4 mei gaat om 04.00 uur het eerste deel van een live-evenement van John Mulaney in première bij Netflix. Hij trekt door Los Angeles en zoekt verschillende collega-komieken op.

Close to Me (vrijdag 03/05, VRT 1) Psychologische thrillerserie waarin Jo (Connie Nielsen) na een val van de trap hersenschade oploopt en kampt met geheugenverlies. Ze vraagt zich af of het een ongeluk was en of ze haar man nog kan vertrouwen. Lees de recensie.

Murdoch Mysteries S06 (vrijdag 03/05, BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. De jonge detective William Murdoch (Yannick Bisson) gebruikt de nieuwste forensische technieken om misdrijven te onderzoeken. Lees hier meer.

Clarkson’s Farm S03 (vrijdag 03/05, Amazon Prime Video) Na automagazines als Top Gear en The Grand Tour kreeg tv-presentator Jeremy Clarkson een eigen realityshow waarin hij aan de slag gaat op een boerderij en erg moet wennen aan het leven als agrariër.

The Atypical Family (zaterdag 04/05, Netflix) Dramaserie uit Zuid-Korea over een familie gezegend met unieke superkrachten. Door toedoen van hedendaagse problemen verliezen de familieleden hun krachten, totdat een mysterieuze vrouw opduikt die alles verandert.

Katt Williams: Woke Foke (zaterdag 04/05, Netflix) In de nacht van 4 op 5 mei wordt de nieuwe special van komiek Katt Williams, die veel stof deed opwaaien met zijn interview bij Club Shay Shay, vanaf 04.00 uur live uitgezonden bij Netflix (zonder ondertiteling).

The Roast of Tom Brady (zondag 05/05, Netflix) In de nacht van 5 op 6 mei is de roast van oud-rugbyspeler Tom Brady vanaf 02.00 uur live te zien op Netflix (zonder ondertiteling). De gasten worden geheim gehouden, hoewel Kevin Hart en Jeff Ross al zijn bevestigd.

A Small Light (zondag 05/05, National Geographic) Waargebeurde dramaserie over Miep Gies (Bel Powley uit Masters of the Air), die verschillende families, waaronder de familie van Anne Frank, tijdens de oorlog verborgen hield voor de Duitsers. Lees de recensie.

American Horror Story: Delicate (maandag 06/05, Star Channel) Twaalfde seizoen van het door Ryan Murphy (Dahmer) bedachte American Horror Story, dat deze keer draait om een actrice (Emma Roberts) die maar niet zwanger kan worden. Bekijk de trailer.

Rotown (dinsdag 07/05, NPO 3) Dramaserie over een aantal jonge mensen in Rotterdam die hun dromen proberen te verwezenlijken. De drie hoofdrollen worden gespeeld door Ahlaam Teghadouini, Kendrick Etmon en nieuwkomer Roziena Salihu. Lees hier meer.

Super Rich in Korea (dinsdag 07/05, Netflix) Realityserie over de enorm uitbundige levens van een aantal schatrijke mensen in Zuid-Korea. De reeks volgt een tycoon uit Singapore, een erfgenaam van een Italiaans luxemerk en een uit Pakistan afkomstige aristocraat.

Miss Scarlet and The Duke S04 (dinsdag 07/05, BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt in het Victoriaanse Engeland, met Kate Phillips als detective Eliza Scarlet. In de première onderzoekt ze een overval op een bordeel voor de hogere klasse. Bekijk de trailer.

The Final: Attack on Wembley (woensdag 08/05, Netflix) Documentaire over misstanden in Wembley rond de finale tussen Engeland en Italië op het Europees kampioenschap voetbal in 2021: supporters van Engeland lieten in de stad een spoor van vernieling achter.

The BFG (woensdag 08/05, Netflix) Familiefilm van Steven Spielberg uit 2016, gebaseerd op het boek van Roald Dahl. Het jonge weesmeisje Sophie wordt door een grote vriendelijke reus meegenomen en maakt kennis met zijn veel minder vriendelijke soortgenoten.

Abbott Elementary S03 (woensdag 08/05, Disney+) Mockumentary in de stijl van de serie The Office, die zich afspeelt op een basisschool. Maker Quinta Brunson speelt docent Janine Teagues, die ondanks alle problemen en het gebrek aan budget optimistisch blijft.

The Beatles: Let It Be (woensdag 08/05, Disney+) Documentaire over The Beatles die begin jaren zeventig in de bioscoop verscheen maar inmiddels nergens meer te zien is. Deze nieuwe uitgave werd gerestaureerd door Peter Jackson, die eerder al werkte aan Get Back.

Dark Matter (woensdag 08/05, Apple TV+) Sciencefictionthriller waarin een natuurkundige (Joel Edgerton) na te zijn ontvoerd in een alternatieve realiteit belandt en daar geconfronteerd wordt met levens die hij geleefd zou kunnen hebben. Tevens met Jennifer Connelly.

Bodkin (donderdag 09/05, Netflix) Zwartkomische serie waarin twee podcasters (Will Forte en Robyn Cara) en een vrij serieuze journaliste (Siobhán Cullen) in een kustplaatsje in Ierland een mysterieuze verdwijning van twintig jaar geleden onderzoeken. Bekijk de trailer.

Thank You, Next (donderdag 09/05, Netflix) Romantische dramaserie uit Turkije over een jonge advocate zich die na een pijnlijke relatiebreuk begeeft in de erg verwarrende wereld van het moderne daten. Ze krijgt daarbij onvoorwaardelijke steun van haar beste vriendin.

Mother of the Bride (donderdag 09/05, Netflix) Romantische komediefilm over een vrouw (Brooke Shields) die afreist naar een tropisch eiland om daar de bruiloft van haar dochter bij te wonen. Dan ontdekt ze dat de vader van de bruidegom haar voormalige geliefde is.

The Guardian of the Monarchs (donderdag 09/05, Netflix) Documentaire uit Mexico over de activist Homero Gomez, die zich uitsprak voor het behoud van de bossen van Michoacán, waar de monarchvlinder te vinden is. Na zijn betoog verdween hij echter spoorloos.

Maxton Hall: The World Between Us (donderdag 09/05, Amazon Prime Video) Duitse dramaserie die zich afspeelt op de exclusieve privéschool Maxton Hall. Student Ruby ziet iets wat ze niet mocht zien en de arrogante James probeert haar het zwijgen op te leggen.