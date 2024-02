Kijktips voor het weekend: Time, Entrevías, Those Who Kill en meer

© BBC Studios

Daarnaast keert Dougray Scott op donderdag terug als detective Ray Lennox in het tweede seizoen van Irvine Welsh' Crime op NPO 3.

Entrevías S03 (vrijdag 23/02, Netflix) Spaanse misdaadserie over een oorlogsveteraan die genoeg heeft van alle criminaliteit in zijn buurt: als zijn kleindochter slachtoffer wordt van drugsdealers besluit hij voor eigen rechter te spelen. Lees de recensie.

Mea Culpa (vrijdag 23/02, Netflix) Thrillerfilm waarin een advocate (Kelly Rowland uit Destiny’s Child) met een moeizaam huwelijk een aantrekkelijke kunstenaar verdedigt, nadat hij wordt beschuldigd van de moord op zijn vriendin. Lees de recensie.

Through My Window: Looking at You (vrijdag 23/02, Netflix) Derde deel in trilogie van romantische films uit Spanje. Raquel en Ares kunnen elkaar niet vergeten, zelfs niet wanneer ze met anderen daten. Komen ze ondanks de druk toch weer bij elkaar?

The Indrani Mukerjea Story: Buried Truth (vrijdag 23/02, Netflix) Documentaire over de verdwijning van de 25-jarige Sheena Boora in 2012 en de schokkende onthullingen tijdens de nasleep ervan. Haar moeder Indrana Mukerjea werd later gearresteerd.

Formula 1: Drive to Survive S06 (vrijdag 23/02, Netflix) Documentaireserie die een kijkje achter de schermen geeft bij de coureurs en de teambazen binnen de Formule 1. James Gay-Rees, bekend van zijn documentaire over Ayrton Senna, is producent.

Als de dijken breken (vrijdag 23/02, HBO Max) Nederlands-Belgische dramaserie die zich afspeelt tijdens een watersnoodramp: we zien wat voor beslissingen genomen moeten worden als grote delen van Nederland en België overstromen. Bekijk de trailer.

Lastpak (vrijdag 23/02, Amazon Prime Video) Vierdelige documentaire over de voetballer Noah Lang, die nu onder contract staat bij PSV. De opnamen begonnen al tijdens zijn tijd bij Club Brugge, en ook medespelers en familieleden komen aan het woord.

Gran Turismo (zaterdag 24/02, Netflix) Op feiten gebaseerde dramafilm van regisseur Neill Blomkamp (District 9) die vorig jaar in de bioscoop te zien was. Een tiener die geobsedeerd is door de game Gran Turismo krijgt de kans om een echte coureur te worden.

Those Who Kill S04 (zaterdag 24/02, Canvas) Deense misdaadserie waarin profiler Louise Bergstein (Natalie Madueño) na haar vorige zaak getraumatiseerd is, maar toch weer aan het werk gaat wanneer er een dubbele moord wordt gepleegd. Lees de recensie.

Time S02 (zondag 25/02, BBC First) Brits gevangenisdrama met Bella Ramsey (The Last of Us), Tamara Lawrance (The Long Song) en Jodie Whittaker (Doctor Who) als drie vrouwen die kennismaken met het enorm zware leven achter tralies. Bekijk de trailer.

Donnell Rawlings: A New Day (dinsdag 27/02, Netflix) Special van Donnell Rawlings, die onder meer bekend is van Chappelle’s Show. De komiek praat in de special onder meer over toxische relaties, ouder worden en hoe te functioneren in een co-ouderschap.

Shōgun (dinsdag 27/02, Disney+) Historische dramaserie die zich afspeelt in het Japan van de 17e eeuw en draait om de belevenissen van een gestrande Engelse kapitein, een voor zijn leven vechtende krijgsheer en hun mysterieuze vertaalster. Bekijk de trailer.

The Mire: Millennium (woensdag 28/02, Netflix) Poolse misdaadserie waarin onder meer journalist Piotr Zarcycki (Dawid Ogrodnik) gevolgd wordt. De reeks introduceert een nieuw mysterie en gaat dieper in op nog onbeantwoorde vragen. Bekijk de teaser.

Code 8 Part II (woensdag 28/02, Netflix) Scifi-actiefilm met de neefjes Robbie en Stephen Ammell. In een stad waarin mensen met superkrachten worden onderdrukt, wendt een oud-crimineel zich tot een drugsbaas om een tiener te beschermen tegen een agent.

American Conspiracy: The Octopus Murders (woensdag 28/02, Netflix) Documentaire over een journalist die bezig was een politieke samenzwering bloot te leggen en dood werd gevonden. De man onderzocht een invloedrijke groep genaamd The Octopus.

Spartan: Ultimate Team Challenge (woensdag 28/02, Netflix) Competitieve realityshow waarin teams van sporters slopende hindernisbanen moeten afleggen, waarbij hun fysieke en mentale kracht wordt getest. Het prijzengeld bedraagt een kwart miljoen dollar.

De Godfather van Oss (woensdag 28/02, Videoland) Driedelige documentaireserie over het anderhalf jaar durende politieonderzoek naar topcrimineel Martien R., die zich bezighield met onder meer drugshandel, wapenhandel en het witwassen van geld. Lees hier meer.

God Save Texas (woensdag 28/02, HBO Max) Documentaireserie waarin drie filmmakers weer terugkeren naar hun geboorteplaats in Texas en daar aan de hand van hun eigen historie onderzoek doen naar onderbelichte aspecten. Richard Linklater trapt de reeks af.

A Round of Applause (donderdag 29/02, Netflix) Turkse dramaserie die zich afspeelt over meerdere decennia. Het verhaal volgt een man met existentiële angsten die terugverlangt naar zijn vorige leven, terwijl hij om probeert te gaan met zijn eigenzinnige familie.

The Parades (donderdag 29/02, Netflix) Japanse dramaserie over een moeder die na afloop van een vreselijke ramp op zoek gaat naar haar vermiste zoon. Totdat ze zich realiseert dat ze zelf is overleden en nu opgesloten zit in een wereld vol met rusteloze geesten.

Irvine Welsh’ Crime S02 (donderdag 29/02, NPO 3) Schotse misdaadserie afkomstig van Trainspotting-auteur Irvine Welsh. Rechercheur Ray Lennox (Dougray Scott) schiet een oud-collega te hulp en komt zo een seriemoordenaar op het spoor. Bekijk de trailer.

Inspector Lynley Mysteries S02 (donderdag 29/02, Videoland) Britse misdaadserie over twee erg verschillende rechercheurs die samen moeten werken: de aristocratische Lynley (Nathaniel Parker) en de uit de arbeidersklasse afkomstige Havers (Sharon Small).