Kijktips voor het weekend: The Hunt for Raoul Moat, The Rookie, Landscapers en meer

Verder komt donderdag de Poolse misdaadserie Forst, over een rechercheur en een journaliste die een reeks moorden onderzoeken, naar Netflix.

Gyeongseong Creature (vrijdag 05/01, Netflix) Zuid-Koreaanse horrorserie over een arme vrouw en een welgestelde man die in de kelder van een ziekenhuis stuiten op zeer schimmige praktijken. Het gaat om de laatste drie afleveringen in de reeks.

Good Grief (vrijdag 05/01, Netflix) Tragikomische film van en met Dan Levy. Hij speelt een man die na de plotselinge dood van zijn partner (Luke Evans) met twee goede vrienden (Ruth Negga en Himesh Patel) naar Parijs reist. Bekijk de trailer.

Sisi S03 (vrijdag 05/01, NPO 2) Duits kostuumdrama dat zich afspeelt in het Oostenrijk van de 19e eeuw. De serie volgt de stormachtige romance tussen keizerin Sisi (Dominique Devenport) en keizer Frans Josef (Jannik Schümann). Lees de recensie.

The Curse (vrijdag 05/01, SkyShowtime) Absurde thrillerserie met Emma Stone en Nathan Fielder. Ze spelen een echtpaar dat werkt aan eentelevisieprogramma, terwijl ze in hun relatie lijken te worden dwarsgezeten door een vloek. Bekijk de trailer.

Foe (vrijdag 05/01, Amazon Prime Video) Sciencefictionfilm over een man (Paul Mescal) die wordt gekozen voor een missie in de ruimte. Zijn echtgenote (Saoirse Ronan) blijft achter op waarde maar krijgt wel gezelschap van een kloon. Lees de recensie.

Vera S12 (zaterdag 06/01, NPO 2) Misdaadserie waarin rechercheur Vera Stanhope (Brenda Blethyn) misdrijven onderzoekt in het ruige landschap van Northumberland. Ze reist naar een afgelegen vuurtoren waar een lijk is gevonden. Bekijk de trailer.

The Hunt for Raoul Moat (zaterdag 06/01, NPO 3) Britse thrillerserie waarin de onlangs uit de gevangenis vrijgelaten Raoul Moat een aanslag pleegt op zijn ex-vriendin, waarna de politie een grootschalige klopjacht op touw zet. Bekijk de trailer.

The Suspect (zaterdag 06/01, Canvas) Britse thrillerserie over een succesvolle psycholoog (Aidan Turner uit Poldark) die wordt gevraagd te helpen met een moordonderzoek, maar dan gaandeweg zelf in de hoofdverdachte veranderd. Bekijk de trailer.

The Hunters S02 (zaterdag 06/01, Canvas) Zweedse misdaadserie waarin oud-rechercheur Erik Bäckström (Rolf Lassgård) na de ontsnapping van een eerder veroordeelde moordenaar nog eens kritisch kijkt naar zijn oude onderzoek. Lees de recensie.

The Rookie S05 (zaterdag 06/01, Videoland) Politiedrama waarin de veertiger John Nolan (Nathan Fillion) na een carrièreswitch werkt als agent bij de LAPD. Annie Wersching keert in de première terug als de duivelse Rosalind Dyer. Lees de recensie.

Landscapers (zondag 07/01, Canvas) Waargebeurde misdaadserie over een echtpaar (Olivia Colman en David Thewlis) dat ooit de ouders van de vrouw vermoordde. In het heden dreigen ze alsnog te worden ingehaald door hun verleden. Lees de recensie.

Fargo S04 (zondag 07/01, Canvas) Misdaadserie geïnspireerd door de gelijknamige film van Joel en Ethan Coen. De vierde reeks, met onder meer Chris Rock, volgt een vete tussen twee criminele families in Kansas City begin jaren 50. Lees de recensie.

Di4ries (dinsdag 09/01, Netflix) Komische tienerserie uit Italië over de levens van een aantal scholieren die te maken krijgen met eerste liefdes, hechte vriendschappen en grote ruzies. Het gaat om het tweede deel van het tweede seizoen dat nu verschijnt.

Fermat’s Cuisine (dinsdag 09/01, Netflix) Japanse dramaserie waarin Gaku zich verloren voelt, maar er een nieuwe wereld voor hem opent als hij gaat werken in een restaurant. Het gaat om het tweede deel van het eerste seizoen dat nu verschijnt.

Pete Davidson: Turbo Fonzarelli (dinsdag 09/01, Netflix) Special van Pete Davidson, die ooit castlid was van Saturday Night Live. Hij praat onder meer over zijn vroegere crush op Leonardo DiCaprio en een verontrustend cadeau van een stalker.

The Trust: A Game of Greed (woensdag 10/01, Netflix) Competitieve realityserie waarin de deelnemers strijden om een kwartmiljoen dollar. Ze kunnen het geld eerlijk verdelen of ze kunnen elkaar wegspelen om zo een wat groter deel te verdienen.

Break Point S02 (woensdag 10/01, Netflix) Documentaireserie van de makers van Drive to Survive, die zich nu richten op de tennissport. Ook het tweede seizoen kijkt opnieuw mee met de tennissers die hopen te schitteren op de Grand Slam-toernooien.

Echo (woensdag 10/01, Disney+) Marvel-serie over de in Hawkeye geïntroduceerde anti-heldin Maya Lopez (Alaqua Cox), die zich los probeert te maken van haar mentor Wilson Fisk en afreist naar haar familieleden in Oklahoma. Bekijk de trailer.

Criminal Record (woensdag 10/01, Apple TV+) Britse misdaadserie van een scenarist van Vera, over twee rechercheurs (Peter Capaldi uit Doctor Who en Cush Jumbo uit The Good Wife) die na een anoniem telefoontje in een oude moordzaak duiken.

Forst (donderdag 11/01, Netflix) Duistere misdaadserie van een scenarist van The Woods, waarin een detective en een journaliste een reeks moorden onderzoeken in het grauwe Tatra-gebergte op de grens tussen Polen en Slowakije. Bekijk de trailer.

Boy Swallows Universe (donderdag 11/01, Netflix) Australische miniserie die zich afspeelt in de jaren tachtig, over een jongen die op het rechte pad wil blijven maar telkens betrokken raakt bij schimmige activiteiten van zijn familie. Bekijk de trailer.

Champion (donderdag 11/01, Netflix) Muzikale dramaserie uit Engeland over een rapper die vrijkomt uit de gevangenis en klaar is voor een comeback. Maar ook zijn zus Vita treedt voor het voetlicht, waarna hun familieband op proef wordt gesteld.