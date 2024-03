Kijktips voor het weekend: Resident Alien, CSI, The Gold, Juliet en meer

© CBS Television

Andere grote titels voor de komende week zijn: The Gentlemen (Netflix), The Regime (HBO Max) en het tiende seizoen van The Blacklist (Netflix).

Spaceman (vrijdag 01/03, Netflix) Sciencefictionfilm over een astronaut (Adam Sandler) die zich tijdens een langdurig verblijf in de ruimte realiseert dat zijn huwelijk op instorten staat. Een vreemd spinachtig wezen probeert hem te helpen. Bekijk de trailer.

Resident Alien (vrijdag 01/03, Netflix) Komische sciencefictionserie over een ruimtewezen dat een noodlanding maakt op aarde. Hij neemt hier de identiteit van een dokter (Alan Tudyk) over en raakt daarna verwikkeld in een moordmysterie. Lees de recensie.

CSI: Crime Scene Investigation (vrijdag 01/03, Netflix) Misdaadserie over de forensische detectives van de politie in Las Vegas. Seizoen tien tot en met vijftien wordt toegevoegd, met onder meer Laurence Fishburne en Marg Helgenberger. Lees hier meer.

My Name Is Loh Kiwan (vrijdag 01/03, Netflix) Koreaanse dramafilm waarin een man uit Noord-Korea zijn land is ontvlucht en in België een vluchtelingenstatus probeert te krijgen. Hij ontmoet een neerslachtige vrouw die inmiddels al haar hoop kwijt is.

Furies (vrijdag 01/03, Netflix) Franse actieserie over een jonge vrouw die vastbesloten is om de dood van haar vader te wreken. Ze raakt verstrikt in het web van de enigmatische Furie, die in de onderwereld van Parijs bekendstaat als degene die de vrede bewaart.

Blood & Water S04 (vrijdag 01/03, Netflix) Coming-of-age-drama uit Zuid-Afrika, waarin een jonge scholier uit Kaapstad een toevallige ontmoeting heeft op een feestje en probeert te bewijzen dat een bejubelde zwemster haar lang geleden ontvoerde zuster is.

Aníkúlápó: Rise of the Spectre (vrijdag 01/03, Netflix) Afrikaanse dramaserie gebaseerd op de gelijknamige Netflix-film uit 2022. Reiziger Saro keert terug naar Ujomo, waar hij in een race tegen de klok een zo goed als onmogelijke taak moet zien te volbrengen.

Maamla Legal Hai (vrijdag 01/03, Netflix) Komische rechtbankserie uit India, waarin de letter van de wet in botsing komt met chaos. Eigenzinnige medewerkers doen hun uiterste best om het recht te laten zegevieren, maar lopen ook tegen allerlei obstakels aan.

Meet Me After School (vrijdag 01/03, Netflix) Romantische dramaserie uit Japan over een lerares en een leerling die ooit een verboden verhouding hadden die een zeer pijnlijke afloop kende. Wanneer ze elkaar drie jaar laten weer treffen laaien de emoties op.

You Are Not Alone: Fighting the Wolf Pack (vrijdag 01/03, Netflix) Documentaire over de (nasleep van de) beruchte groepsverkrachting tijdens het San Fermin-festival in Spanje: vijf mannen dwongen een achttienjarige vrouw tot seks en filmden deze daad.

West of Memphis (vrijdag 01/03, Netflix) Bejubelde documentaire uit Nieuw-Zeeland, die in 2012 in de bioscoop verscheen. De door Peter Jackson geproduceerde film draait om een strafzaak omtrent drie tieners die in 1993 veroordeeld werden voor moord.

Somebody Feed Phil S07 (vrijdag 01/03, Netflix) Documentaireserie van Phil Rosenthal, bij het grote publiek bekend als de bedenker van Everybody Loves Raymond. De tv-producent reist de hele wereld over en gaat overal op zoek naar het allerlekkerste eten.

Pact met de Duivel (vrijdag 01/03, Amazon Prime Video) Documentaire over het justitiële onderzoek Passage, waarin destijds zeven liquidaties in de Amsterdamse onderwereld aan bod kwamen. Ook de dochter van de veroordeelde Dino Soerel doet haar verhaal.

The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin (vrijdag 01/03, Apple TV+) Britse komedieserie over de avonturen van de beroemde struikrover Dick Turpin. Hij wordt gespeeld door Noel Fielding, bekend van The IT Crowd en Never Mind the Buzzcocks.

Shetland S07 (vrijdag 01/03, VRT 1) Misdaadserie waarin detective Jimmy Perez (Douglas Henshall) misdrijven onderzoekt op de gelijknamige Schotse eilandengroep. Seizoen zeven is de laatste reeks waarin Henshall te zien zal zijn als Perez. Lees de recensie.

The Gold (zaterdag 02/03, NPO 2) Op feiten gebaseerde misdaadserie over de roof van een grote lading goudstaven uit een warenhuis bij Heathrow Airport. Hugh Bonneville (Downton Abbey) speelt de rechercheur die de goudroof onderzoekt. Bekijk de trailer.

Juliet (zondag 03/03, VRT 1) Vlaamse politieserie waarin rechercheur Juliet Dumon na een familietragedie vanuit Brussel terugkeert naar de kustplaats waar ze opgroeide. Ze werkt aan een moordzaak en zoekt een pleeggezin voor haar nichtje. Lees de recensie.

The Netflix Slam (zondag 03/03, Netflix) Sportevenement dat vanaf 21.30 uur (Midden-Europese tijd) live te zien is op Netflix. Het betreft een tenniswedstrijd tussen de beroemde Rafael Nadal en het jonge wonderkind Carlos Alcaraz, gespeeld in Las Vegas.

Men on a Mission (maandag 04/03, Netflix) Koreaans variété-programma, waarin een stel mannelijke beroemdheden net doen alsof ze weer op de middelbare school zitten. Ze gaan er humoristische wedstrijden aan met sterren die uitwisselingsstudenten spelen.

The Regime (maandag 04/03, HBO Max) Zwartkomische dramaserie met Kate Winslet als de leider van een (fictieve) Europese autocratie. Matthias Schoenaerts (Rundskop) speelt een schimmige militair die zich ontpopt als haar rechterhand. Bekijk de trailer.

Schitt’s Creek (maandag 04/03, Veronica) Canadese sitcom die in 2020 de grote verrassing was bij de Emmy’s. Een rijke familie (met Eugene Levy en Catherine O’Hara) verliest al hun geld en verhuist naar een ooit door hun gekocht dorpje. Bekijk de trailer.

Hannah Gadsby’s Gender Agenda (dinsdag 05/03, Netflix) Comedyshow gepresenteerd door de Australische komiek Hannah Gadsby. Ze verzamelde verschillende queer komieken voor een avond lang stand-up-comedy in het Alexandra Palace in Londen.

Wild Cards (dinsdag 05/03, Net5) Komische politieserie met Giacomo Gianniotti (dokter DeLuca in Grey's Anatomy) als een aan lager wal geraakte rechercheur die noodgedwongen samen moet werken met een oplichter (Vanessa Morgan). Bekijk de trailer .

Transplant S04 (dinsdag 05/03, Star) Ziekenhuisdrama waarin de Syrische dokter Bashir ‘Bash’ Hamed (Hamza Haq) de oorlog in zijn land wist te ontvluchten en inmiddels in een ziekenhuis in Canada zijn carrière weer heeft opgepakt. Bekijk de trailer.

Death and Other Details (dinsdag 05/03, Disney+) Door de verhalen van Agatha Christie geïnspireerde misdaadserie waarin een detective (Mandy Patinkin) een moord op moet zien te lossen op een cruiseschip waar iedereen wel iets verbergt. Bekijk de trailer.

Supersex (woensdag 06/03, Netflix) Biografische dramaserie over het leven van de Italiaan Rocco Tano (Alessandro Borghi uit Suburra), die onder de naam Rocco Siffredi uitgroeide tot een van de bekendste mannelijke pornoacteurs te wereld. Bekijk de trailer.

The Blacklist S10 (woensdag 06/03, Netflix) Misdaadserie waarin een topcrimineel (James Spader) de autoriteiten helpt met het opsporen van andere criminelen die op zijn ‘blacklist’ te vinden zijn. Het tiende seizoen is ook het laatste seizoen. Lees de recensie.

The Program: Cons, Cults and Kidnapping (woensdag 06/03, Netflix) Documentaireserie over misstanden binnen een tuchtschool. Een vrouw die daar als tiener naartoe werd gestuurd wordt jaren later nog steeds gekweld door haar ervaringen en vertelt erover.

Full Swing S02 (woensdag 06/03, Netflix) Documentaireserie waarvoor een uiteenlopende groep professionele golfers een seizoen lang gevolgd werd met de camera, zowel op als naast de golfbaan. Afkomstig van de producenten van Formula 1: Drive to Survive.

The Gentlemen (donderdag 07/03, Netflix) Misdaadserie van Guy Ritchie, gebaseerd op zijn gelijknamige film uit 2019. Een aristocraat (Theo James) erft het cannabis-imperium van zijn vader en belandt zo tussen vrij excentrieke criminelen. Bekijk de trailer.

The Signal (donderdag 07/03, Netflix) Duitse mysterie-serie waarin een astronaute (Peri Baumeister) verdwijnt na haar verblijf in de ruimte. En dus proberen haar man (Florian David Fitz) en dochter te achterhalen wat er met haar gebeurd is. Bekijk de trailer.

ARA San Juan: The Submarine That Disappeared (donderdag 07/03, Netflix) Miniserie over de verdwijning van een militaire onderzeeër in 2017. De Argentijnse documentaire gaat in op het onderzoek, inclusief interviews met experts en familie van de crew.

London Kills S03 (donderdag 07/03, BBC First) Misdaadserie over een politieteam van de recherche in Londen dat zich specialiseert in moordzaken. In de première zou de moordenaar die gezocht wordt weleens een politieagent kunnen zijn. Bekijk de trailer.