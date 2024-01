Kijktips voor het weekend: Klem, Resident Alien, Lift en meer

© Syfy

Verder kun je vanaf maandag wekelijks op HBO Max kijken naar Jodie Foster in het vierde seizoen van het duistere misdaaddrama True Detective.

Klik hier voor alleen de Netflix-kijktips.

En klik hier voor meer NPO-kijktips.

Klem S04 (vrijdag 12/01, NPO 1) De bioscoopfilm van Klem werd in drie delen geknipt en is wekelijks te zien op televisie. Hugo (Barry Atsma) reist met zijn gezin naar Marius (Jacob Derwig) en Kitty (Georgina Verbaan) in Toscane, Italië. Bekijk de trailer.

Lift (vrijdag 12/01, Netflix) Komische misdaadfilm van de regisseur van de remake van The Italian Job, waarin een crimineel (Kevin Hart) een team samenstelt om een grote lading goud ‘mid-air’ uit een passagiersvliegtuig te roven. Lees de recensie.

Love is Blind: Sweden (vrijdag 12/01, Netflix) Zweedse remake van de realityshow waarin een sociaal experiment wordt ondernomen: single mannen en vrouwen die op zoek zijn naar liefde moeten zich eerst verloven voor ze elkaar in het echt zien.

La Quietud (vrijdag 12/01, NPO 2) Argentijnse dramafilm over twee zusters die heel lang gescheiden van elkaar leefden, maar weer herenigen als hun vader een beroerte krijgt. Deze hereniging legt hun opzienbarende relatie bloot. Lees de recensie.

The Chelsea Detective S02 (vrijdag 12/01, BBC First) Misdaadserie waarin inspecteur Max Arnold (Adrian Scarborough) en zijn nieuwe partner Layla Walsh (Vanessa Emme) wekelijks misdrijven onderzoeken in westelijk Londen. Lees de recensie.

Resident Alien (vrijdag 12/01, Star) Sciencefictionserie over een buitenaards wezen dat een noodlanding maakt op aarde. Hij neemt de identiteit van een lokale dokter (Alan Tudyk) over en raakt dan verwikkeld in een moordmysterie. Lees de recensie.

Role Play (vrijdag 12/01, Amazon Prime Video) Actiefilm over een man (David Oyelowo) die tijdens een rollenspelletje met zijn vrouw (Kaley Cuoco) ontdekt dat de moeder van zijn kinderen een dubbelleven leidt als huurmoordenaar. Lees de recensie.

Murder on the Orient Express (maandag 15/01, Netflix) Moordmysterie uit 2017 dat werd gebaseerd op het boek van Agatha Christie. Hercule Poirot (Kenneth Branagh, tevens regisseur) onderzoekt een moord aan boord van een luxe trein. Lees de recensie.

Murder on the Blackpool Express (maandag 15/01, BBC First) Toeval of niet: op de dag dat Murder on the Orient Express op Netflix verschijnt, kun je op zender BBC First kijken naar een moderne parodie het beroemde mysterie. Bekijk de trailer.

True Detective: Night Country (maandag 15/01, HBO Max) Misdaadserie waarin twee rechercheurs (Jodie Foster en Kali Reis) in Alaska onderzoek doen naar de dood van een stel vermiste wetenschappers die zijn teruggevonden. Bekijk de trailer.

From (maandag 15/01, Star) Herhaling van het eerste seizoen van From, in aanloop naar het tweede seizoen dat start in februari. Het drama speelt zich af in een mysterieus stadje dat alle mensen die er belanden niet meer weg laat gaan. Lees de recensie.

American Nightmare (woensdag 17/01, Netflix) Documentaire van de producenten van The Tinder Swindler, over een echtpaar dat ervan wordt beschuldigd een inbraak en ontvoering in scène te hebben gezet wanneer de vrouw plotseling weer opduikt.

End of the Line (woensdag 17/01, Netflix) Braziliaanse sitcom over het leven van Ivan, die illegaal werkt als chauffeur van een busje. Ondanks dat het einde van zijn huwelijk in zicht is, relativeert hij zijn dagelijkse beslommeringen met flink wat humor.

The Artful Dodger (woensdag 17/01, Disney+) Lichtvoetige misdaadserie die dient als een vervolg op Oliver Twist. De vingervlugge Jack Dawkins (Thomas Brodie-Sangster) is nu een chirurg, maar krijgt nogmaals te maken met Fagin (David Thewlis).

No Hard Feelings (donderdag 18/01, Netflix) Komische film die vorig jaar in de bioscoop draaide, waarin twee ouders een mooie vrouw (Jennifer Lawrence) inhuren om hun verlegen zoon te daten, in de hoop dat hij zo wat meer zelfvertrouwen krijgt.

Kübra (donderdag 18/01, Netflix) Turkse thrillerserie van de makers van Terzi over een man (Çagatay Ulusoy, ook te zien in Terzi) die een voorspellende gave lijkt te hebben, waardoor hij zowel volgelingen krijgt als vijanden maakt. Bekijk de trailer.

From the Ashes (donderdag 18/01, Netflix) Dramafilm uit het Midden-Oosten waarin een ogenschijnlijk normale schooldag verandert in een nachtmerrie als er brand uitbreekt in de kelder van de school. Was het een ongeluk of toch brandstichting?

Caroline (donderdag 18/01, Videoland) Tweedelige documentaire over politica Caroline van der Plas. Politiek journalist Jaïr Ferwerda mocht haar, zowel in werk- als privé-setting, volgen met de camera om een portret te schetsen van de partijleider.