Kijktips voor het weekend: Flikken Maastricht, Ridley, Mr. & Mrs. Smith en meer

Daarnaast gaat het laatste seizoen van Curb Your Enthusiasm met Larry David (Seinfeld) komende maandag van start op HBO Max.

Flikken Maastricht S18 (vrijdag 02/02, NPO 1) Politieserie die zich afspeelt in Limburg, met Angela Schijf en Victor Reinier als rechercheurs Eva van Dongen en Floris Wolfs. In de eerste aflevering zien we hoe het afloopt met Maurice. Bekijk de trailer.

Orion and the Dark (vrijdag 02/02, Netflix) Animatiefilm van scenarist Charlie Kaufman (Adaptation) over een jongen (Jacob Tremblay) die bang is in het donker, maar dan door de duisternis zelf wordt geholpen zijn angst te overkomen. Lees de recensie.

Let’s Talk About CHU (vrijdag 02/02, Netflix) Romantische komedieserie uit Taiwan over een vrouw die werkt als parttime-vlogger. Op haar kanaal praat ze openhartig over seks, maar ondertussen heeft ze het in haar privéleven erg lastig met dit onderwerp.

Prisoner’s Daughter (vrijdag 02/02, Netflix) Dramafilm waarin de terminaal zieke Max (Brian Cox uit Succession) na twaalf jaar in de gevangenis te hebben gezeten weer vrijkomt. Hij probeert zijn relatie met zijn dochter (Kate Beckinsale) te herstellen.

Jesus Revolution (vrijdag 02/02, Netflix) Biografische dramafilm over de Jezusbeweging in de jaren 60, waarbij we een tiener (Joel Courtney), een hippie (Jonathan Roumie, ook zelf te zien als Jezus in The Chosen) en een pastoor (Kelsey Grammer) volgen.

Farang (vrijdag 02/02, Netflix) Franse actiefilm waarin een gevangene (Nassim Lyes) die zijn leven heeft gebeterd alsnog wordt ingehaald door zijn verleden en op de vlucht slaat. Hij belandt in Thailand, maar krijgt ook daar te maken met lokale gangsters.

Mr. and Mrs. Smith (vrijdag 02/02, Amazon Prime Video) Romantische actieserie losjes gebaseerd op de film, waarin twee spionnen (Donald Glover en Maya Erskine) die elkaar niet kennen als een getrouwd stel missies moeten uitvoeren. Lees de recensie.

De Prank Show (vrijdag 02/02, Amazon Prime Video) Programma waarin Giel de Winter met de verborgen camera zowel bekende als onbekende mensen voor de gek houdt. In de eerste aflevering neemt Monique Westenberg met Giel wraak op André Hazes.

Angela Black (vrijdag 02/02, VRT 1) Psychologische thrillerserie van de schrijvers van The Missing, waarin een vrouw (Joanne Froggatt) terug wil vechten tegen haar gewelddadige man en daarbij ook hulp lijkt te krijgen van een privédetective. Lees de recensie.

Ridley (zaterdag 03/02, NPO 2) Britse misdaadserie waarin een rechercheur (Adrian Dunbar uit Line of Duty) die met vervroegd pensioen ging nadat hij zijn vrouw en kind verloor bij een huisbrand toch weer terug aan het werk gaat als consultant. Bekijk de trailer.

The Guilt Trip (zondag 04/02, Netflix) Komische film van de bedenker van de serie This Is Us, waarin een verkoper (Seth Rogen) zijn moeder (Barbra Streisand in een zeldzame recente acteerrol) meeneemt op een (zakelijke) roadtrip, met onverwachte gevolgen.

Totally Completely Fine (zondag 04/02, Canvas) Tragikomische serie uit Australië waarin een vrouw ontdekt dat het op een klif gelegen landgoed dat ze erfde erg populair is bij mensen die zelfmoord willen plegen. Ze besluit hen te gaan helpen. Bekijk de trailer.

Alert: Missing Persons Unit (zondag 04/02, Veronica) Politieserie waarin agenten Nikki Batista (Dania Ramirez) en Jason Grant (Scott Caan) aan vermissingszaken werken terwijl ze ondertussen tevens zoeken naar hun eigen verdwenen zoon. Bekijk de trailer.

Curb Your Enthusiasm S12 (maandag 05/02, HBO Max) Komische serie waarin Larry David (de medebedenker van de sitcom Seinfeld) een aangedikte versie van zichzelf speelt: een misantroop die met bijna iedereen wel wrijving heeft. Bekijk de trailer.

Raël: Le derniere prophète (woensdag 07/02, Netflix) Franse documentaireserie over een door ufo’s geïnspireerde religieuze beweging die claimt dat het leven op aarde geschapen werd door buitenaardse wezens. Inclusief interviews met volgers en critici.

The Devil Wears Prada (woensdag 07/02, Netflix) Komische dramafilm van de schrijfster van My Crazy Ex-Girlfriend, waarin de net afgestudeerde Andy (Anne Hathaway) aan de slag gaat bij een modemagazine als assistent van de harde baas (Meryl Streep).

One Day (donderdag 08/02, Netflix) Romantische miniserie waarin Emma (Ambika Mod) en Dexter (Leo Woodall) elkaar in 1988 voor het eerst ontmoeten. Het verhaal van hun relatie bestrijkt twintig jaar, waarbij ze eens per jaar herenigen. Bekijk de trailer.

Duplex (donderdag 08/02, Netflix) Zwarte komediefilm van regisseur Danny DeVito over een koppel (Ben Stiller en Drew Barrymore) dat denkt het perfecte appartement gevonden te hebben. Maar ze moeten wel van de oude vrouw die er woont afkomen.

The Inspector Lynley Mysteries (donderdag 08/02, Videoland) Britse misdaadserie over twee totaal verschillende rechercheurs: de aristocratische Lynley (Nathaniel Parker) en de uit de arbeidersklasse afkomstige Havers (Sharon Small). Lees hier meer.

Twisted Metal (donderdag 08/02, Amazon Prime Video) Komische actieserie over een 'bezorger' (Anthony Mackie) die zich een weg baant door een dystopisch Amerika. Ook met rollen voor Stephanie Beatriz en Thomas Haden Church. Bekijk de trailer.