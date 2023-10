Kijktips voor het weekend: Eén Grote Familie, The Walk-In, The Conference en meer

© Tom Cornelissen / Videoland

Daarnaast verschijnt komende donderdag het Britse moordmysterie Bodies met onder meer Shira Haas en Stephen Graham op Netflix.

The Conference (vrijdag 13/10, Netflix) Komische horrorfilm uit Zweden met onder meer Eva Melander uit Gräns. Een gemaskerde killer begint werknemers die deelnemen aan een uitstapje voor teambuilding te vermoorden. Bekijk de trailer.

Ijogbon (vrijdag 13/10, Netflix) Afrikaanse dramafilm waarin vier tieners uit een dorpje op het platteland van Nigeria stuiten op een buidel met ongeslepen diamanten. Al snel blijken er meerdere partijen op zoek naar deze zeer waardevolle stenen.

The Walk-In (vrijdag 13/10, NPO 2) Waargebeurde Britse dramaserie over activist Matthew Collins (Stephen Graham), die een extreemrechtse beweging infiltreert en vervolgens probeert een aanslag op een politicus te voorkomen. Lees de recensie.

La Vérité (vrijdag 13/10, NPO 2) Franse dramafilm van de maker van Shoplifters, waarin de dochter (Juliette Binoche) van een grote filmster zich niet kan vinden in een door haar moeder (Catherine Deneuve) geschreven biografie. Bekijk de trailer.

The Madame Blanc Mysteries (vrijdag, 13/10 BBC First) Britse misdaadserie waarin een antiekhandelaar (Sally Linsday) na het overlijden van haar man afreist naar Frankrijk en daar als amateur-detective zijn dood onderzoekt. Lees de recensie.

The Brokenwood Mysteries S06 (vrijdag, 13/10 VRT 1) Misdaadserie die zich afspeelt in Nieuw-Zeeland. In de première onderzoekt detective Mike Shepherd (Neill Rea) een moord binnen een gemeenschap steampunk-fanaten. Lees de recensie.

Goosebumps (vrijdag 13/10, Disney+) Komische horrorserie gebaseerd op de boekenreeks van R.L. Stine, waarin tieners per ongeluk bovennatuurlijke krachten loslaten en daarna samen moeten werken om ze weer te vangen. Lees de recensie.

Lessons in Chemistry (vrijdag 13/10, Apple TV+) Dramaserie van een van de scenaristen van The Office, over een vrouwelijke wetenschapper (Brie Larson) die haar baan verliest en dan als host van een kookprogramma haar kennis wil overdragen.

Eén Grote Familie (zaterdag 14/10, Videoland) Komische dramaserie waarin Julia (Chantal Janzen, ook de bedenker) met haar twee dochters en zoon intrekt bij haar nieuwe vriend Taco (Lykele Muus) en zijn twee dochters en zoon. Bekijk de trailer.

Dag & Nacht (zaterdag 14/10, VRT 1) Medische dramaserie over verloskundigen die in het ziekenhuis onder hoge druk moeten presteren. Kim van Kooten speelt de hoofdrol en schreef het script. Tevens in zijn geheel op NPO Plus. Lees de recensie.

Camp Courage (zondag 15/10, Netflix) Documentaire over een jong meisje dat op de vlucht is vanwege de oorlog in Oekraïne. Samen met haar oma reist ze af naar een zomerkamp in de Alpen, waar ze vervolgens de grenzen van haar moed opzoekt.

Rick and Morty S07 (maandag 16/10, HBO Max) Komische animatieserie over de cynische wetenschapper Rick Sanchez, die zijn kleinzoon Morty telkens meesleurt op gevaarlijke scifi-avonturen, tot ongenoegen van diens ouders. Bekijk de trailer.

I Woke Up a Vampire (dinsdag 17/10, Netflix) Komische tienerserie waarin Carmie op haar dertiende verjaardag ontdekt dat ze half mens half vampier is. Haar bovennatuurlijke krachten maken het leven op de middelbare school er niet makkelijker op.

The Devil on Trial (dinsdag 17/10, Netflix) Britse documentairefilm waarin aan de hand van onder andere reconstructies en homevideo’s de vermeende bezetenheid van een jonge jongen, en de brute moord die daarop volgde, nader worden onderzocht.

Kaala Paani (woensdag 18/10, Netflix) Thrillerserie uit India waarin een mysterieuze ziekte de lokale inwoners van twee eilanden treft. Er start een wanhopig gevecht om te overleven en de mensen proberen zo snel mogelijk een geneesmiddel te vinden.

Crypto Boy (donderdag 19/10, Netflix) Familiedramafilm waarin Amir (Shahine El-Hamus) ontslag neemt bij het restaurant van zijn vader (Sabri Saad El-Hamus) en zich daarna inlaat met een schimmige jonge crypto-ondernemer. Bekijk de trailer.

Bodies (donderdag 19/10, Netflix) Britse misdaadserie met onder anderen Stephen Graham over vier detectives in vier verschillende tijdperken – de reeks bestrijkt een periode van 150 jaar - die op hetzelfde moordslachtoffer stuiten. Bekijk de trailer.

Crashing Eid (donderdag 19/10, Netflix) Dramaserie uit Saudi-Arabië waarin Razan met haar familie het Suikerfeest viert. Als haar Brits-Pakistaanse verloofde onverwacht opduikt, wil ze iedereen overtuigen dat hij een goede match voor haar is.

Neon (donderdag 19/10, Netflix) Komische serie waarin een aanstormend reggaeton-talent samen met zijn vrienden naar Miami verhuist. Ze streven naar een succesvolle carrière, maar moeten wel eerst een aantal grote obstakels zien te overwinnen.

The Flatshare (donderdag 19/10, NPO Plus) Komische dramaserie uit Engeland waarin een journaliste (Jessica Brown Findlay) een appartement deelt met een man (Anthony Welsh) die nachtdiensten draait en nooit tegelijk met haar thuis is. Bekijk de trailer.